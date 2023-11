Überraschungs-Gurrataufe an der Jahreshauptversammlung

Der 1. Vorstand Gerold Schrack begrüßte die versammelten Gurra und Herrn Bürgermeister Jautz zur Jahreshauptversammlung am 11.11.2023 im Feuerwehrhaus in Warthausen.

In seinem Bericht ließ er das vergangene Jahr 2023, in dem auch wieder eine reguläre Fasnet stattfinden konnte, noch einmal Revue passieren. Hier waren die Gurra wieder bei zahlreichen Umzügen und Fasnetsveranstaltungen vertreten. Ein besonderer Dank galt hierbei dem „Gurra-Würmle“, für seine Darbietung an den Umzügen. Neben den eigenen Veranstaltungen während der Fasnet, wie dem Narrenbaumstellen, der Gurrataufe, der Schülerbefreiung und dem Rathaussturm mit Gurralade, gab es auch wieder einen Vereinsausflug ins Allgäu.

Gerold Schrack bedankte sich nochmals bei der Gemeinde und auch bei den anderen Vereinen, welche für einen reibungslosen Ablauf der Fasnet und aller anderen Veranstaltungen der Gurra beitrugen. Anschließend berichtete er über die gute Beteiligung an den Umzügen und Brauchtumsabenden und die daraus resultierende Busauslastung. Die aktivsten Gurra mit den meisten Teilnahmen waren Laura Städele und Constantin Weber.

Die Mitgliederzahl blieb annähernd gleich bei derzeit 326 Aktive und Passive Mitgliedern. Ab der nächsten Saison mit eigener Maske unterwegs und damit als neue Aktive Mitglieder, wurden Anna Breitruck, Ann-Kathrin Zodel, Enrico Glowotz und Vanessa Albrecht begrüßt. Im Anschluss an den Bericht des Kassier Stefan Angele sowie der Kassenprüfer, konnte die Vorstandschaft einstimmig entlastet werden. Bevor es mit den Wahlen weiterging, wurde Sarah Schuster, die sich nicht mehr zur Wahl stellte, als Häswart verabschiedet. Als neuer Häswart wurde Vanessa Albrecht gewählt. Außerdem wurde Pressewart Werner Zick, Gurrarat Michael Angele, Gurrameister Tobias Zeller, Kassierer Stefan Angele sowie der 1. Vorstand Gerold Schrack wiedergewählt und damit in ihren Ämtern bestätigt.

Nach der Bekanntgabe der Fasnetstermine 2024 wurden, zur Überraschung aller Anwesenden die bereits im Voraus gezogenen Täuflinge Anna Breitruck, Dominik Wörner und Joshua Ege, mit frischen Rißwasser, am „Galgen“ getauft und mit ihrem individuellen Taufnamen in die Gurragemeinschaft aufgenommen.

Am Ende verabschiedete Gerold Schrack, die anwesenden Rißtal-Gurra, in die Saison 2024.