„Über den Tellerrand“ Entlastung für pflegende Angehörige

Acht Wochen lang nahmen jede Woche sieben Ehepaare gemeinsam an „Über den Tellerrand“ teil. Eine Chance mal mit dem Angehörigen ein niederschwelliges Entlastungsangebot zu testen. Das Angebot wurde durch eine Förderung des Netzwerks Demenz im Landkreis Biberach ermöglicht. ( www.netzwerk-demenz-bc.de ) Monika Adolph Pflegedienstleitung der Sozialstation Laupheim-Schwendi und Demenzlotsin begleitete mit Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern durch den Vormittag in der Betreuungsgruppe Lichtblick für Menschen mit Demenz.

Der Tag begann für alle um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, ca. 10 Uhr verließen die pflegenden Angehörigen mit Frau Adolph die Gruppe und gingen in den Austausch. Die an Demenz erkrankten Angehörigen blieben in der der Zeit in der Gruppe, wurden betreut und nahmen an der Gruppenaktivität teil. Nach anfänglicher Unsicherheit vor dem Unbekannten auf beiden Seiten wurde mit der Zeit eine Gemeinschaft daraus. Im Austausch konnten die Angehörigen viel über die Betreuung, Umgang und dem Verstehen der Demenz erfahren. Auch Leistungen der Pflegeversicherung und der Sozialstation wurden erläutert. Situationen die im Alltag pflegende Angehörige belastet konnten untereinander besprochen werden. Andrea Müller von der Wohnraumberatung der Caritas Biberach Saulgau zeigt diverse Hilfsmittel, wie den Gps-Tracker u.v.m. Kurz vor 12 Uhr trafen alle wieder gemeinsam zum Mittagessen zusammen. Um ca. 13 Uhr endete unser Vormittag. Die Wochen vergingen schnell und alle waren sich einig dass es sehr gut war auf diesem Weg Entlastung zu erfahren. Loslassen ist ein Prozess der Zeit braucht und dem ein oder anderen ist es gelungen, so dass zwei Teilnehmer die Entlastung in der Gruppe künftig nutzen wollen. Es kamen schon Anfragen ob 2024 „Über den Tellerrand“ wieder im Seniorenzentrum Laupheim stattfindet und nach Rücksprache mit dem Netzwerk Demenz, hat die Sozialstation Laupheim-Schwendi die Zusage bekommen. Wir freuen uns und sobald der genaue Zeitraum feststeht wird dieser bekanntgegeben.

Wer Interesse an dem Angebot hat , kann sich gerne bei Monika Adolph melden unter 07392-169110 oder unter [email protected]