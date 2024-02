Über 80 Teilnehmer bei den Kursen des Skiclub Aßmannshardt

Am ersten Kurswochenende viel Neuschnee und Schneefall, am zweiten Wochenende Sonne pur und beste Pisten. Im Skigebiet Grasgehren und in der Alpenarena Hochhäderich fanden wir perfekte Bedingungen für die Ski- und Snowboardkurse des Skiclubs Aßmannshardt vor.

Mit zwei Bussen fuhren wir in die Skigebiete. Die Gruppen waren dann vor Ort schnell aufgeteilt. Es ging Richtung Übungshang, Kinder-Lift oder hoch auf den Berg.

Schnell konnte man bei unseren Kursteilnehmern erste Lernerfolge erkennen, besonders bei den Kleinsten und den Snowboardern. Da merkt man ganz deutlich, welchen Vorteil unser Unterricht in kleinen Gruppen bietet. Auch unsere Fortgeschrittenen-, Erwachsenen- und „Race and Fun“ -Kurse waren glücklich, konnte man am ersten Sonntag doch ein bisschen Tiefschnee-fahren üben. Auch für die mitgereisten Schneeschuhwanderer gab es in Grasgehren eine schöne Strecke.

Das zweite Wochenende mit viel Sonne, bestens präparierten Pisten und ein für uns neues Skigebiet, Hochhäderich, hat Begeisterung ausgelöst. Die schwarzen Pisten hier waren auch für die erfahrenen Fahrer bestens geeignet. Und mittlerweile konnten alle gut Liften und die schönen breiten Pisten meistern.

Gute Tradition ist es in unseren Kursen geworden, zum Abschluss des Tages eine kleine Formation mit der Gruppe zu fahren - oft bestaunt und bejubelt von den Zuschauern.

Auch die Mittagsverpflegung wurde von unseren Teilnehmern gut angenommen: Nudeln mit Tomatensoße und Maultaschenburger und natürlich der Punsch haben gut geschmeckt. Das Küchenteam wurde von allen sehr gelobt.

Unsere Entscheidung, die Kurse als Zwei- oder Vier-Tages-Kurse anzubieten, wurde von den Teilnehmern begrüßt. So konnte jeder individuell entscheiden, wann er dabei sein möchte und kann.

Am Ende gab es für alle „jungen“ Teilnehmer unserer Kurse eine Goldmedaille, die dann ganz stolz mit nach Hause genommen wurde.

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei allen, die dabei waren. Wir freuen uns auf die kommenden Ausfahrten am 17. Februar nach Lermoos und am 9. März, die Après Ski Ausfahrt, nach Silvretta-Montafon. Infos dazu, Bilder und alles über unseren Verein unter: www.sc-assmannshardt.de.