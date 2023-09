Über 700 Kinder haben Spaß und bewegen sich

In den Sommerferien vom 5. bis zum 8. September fand der TGkids Bewegungs–Dschungel der TG Biberach in Kooperation mit der Stadt Biberach und dem Turngau Oberschwaben statt. Veranstaltungsort an allen vier Tagen war die Wilhelm–Leger Sporthalle (Dolli–Halle) in Biberach.

Der TGkids Bewegungs–Dschungel stellt ein vielseitiges Bewegungsangebot an insgesamt sieben aufeinanderfolgenden Terminen für Kinder im Alter von etwa drei bis acht Jahren dar. Ziel der Veranstaltung war es, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auch während der Ferienzeit ausreichend zu bewegen. Sportkleidung und rutschfeste Socken oder Schläppchen sorgten dafür, dass sich die Kinder nicht verletzen konnten und auf allen Anlagen sehr viel Spaß hatten. An zwei Vormittagen war das bunte Spiel– und Bewegungsangebot ausschließlich für Kindergärten sowie den TGkids Kissimo Kinder– und Jugendzirkus geöffnet.

Zur Sicherheit der Anlagen war ausreichend Betreuungspersonal anwesend, die Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern lag jedoch bei den Eltern oder einer volljährigen Begleitperson. Die Anmeldung für den Bewegungs–Dschungel über das Online–Anmeldungstool „doo“ hat sich auch bei diesem Mal erneut als sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Tageskasse erwiesen. Durch die Ticketbuchung im Voraus konnten Eltern für ihre Kinder direkt einen Platz für das begehrte Angebot sichern.

Das Engagement der Veranstalter, der Helfer, aller Eltern und der Begleitpersonen war der Grund für eine erneut erfolgreiche Veranstaltung, die allen Kindern eine freie und spaßige Spielzeit ermöglichte.

Für den Erfolg der Veranstaltung sprechen auch die Teilnehmerzahlen, rund 700 Kinder nutzten das Angebot, manche Familien sogar gleich an mehreren Tagen. Unterstützung erfuhr das Angebot zusätzlich durch die BKK VerbundPlus, Boehringer Ingelheim (TG Biberach) und den Turngau Oberschwaben.

Für das leibliche Wohl der anwesenden Kinder und Eltern sorgte über alle vier Veranstaltungstage das Team der Rhythmischen Sportgymnastik der Turnabteilung der TG Biberach. Zum Verzehr angeboten wurden Kaffee, Kuchen, Butterbrezeln und Getränke.

Zusammengefasst war das Ferienangebot ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Auch in Zukunft plant die TG Biberach weitere Veranstaltungen in dieser Form. Weiter geht es schon in den anstehenden Herbstferien 2023.