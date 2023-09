Über 180 neue Fünftklässler an der Dollinger-Realschule

Die Dollinger Realschule in Biberach ist und bleibt die größte der über 400 Realschulen in Baden-Württemberg. Zum neuen Schuljahr kamen über 180 Fünftklässler an die Dolli, aufgeteilt in sieben Klassen. Neben den drei Regelklassen werden die neuen Fünfer auch in vier Profilklassen (Bilingual, Theater und Musik) unterrichtet.

Bei der einstündigen Einschulungsfeier, für dessen Programm Janina Schwarz verantwortlich zeichnete, begrüßten Schulleiter Marcus Pfab, seine Stellvertreterin Edeltraud Klöss und sein Stellvertreter Marcus Selg die neuen Fünftklässler. Sicherlich mit vielen Fragen und auch ein wenig Aufregung werde der Wechsel von der Grundschule an die Dolli für die über 180 Schüler sein, aber das Schulleitungs-Trio nahm die Fünftklässler verbal an die Hand: „Ihr könnt euch auf den Besuch unserer Schule freuen, es wartet auf euch Neues und Interessantes“.

Willkommen in der Schulgemeinschaft hieß Schulleiter Marcus Pfab auch die Eltern. Sie hätten für ihre Kinder eine Schulart ausgewählt, „die es ermöglicht, anschließend alle Wege zu beschreiten, die vorstellbar, im Moment aber vielleicht noch gar nicht absehbar sind“. Und den Wünschen für einen guten Start aller Beteiligten fügte die Schulleitung an die Adresse der Eltern hinzu: „Möge die Schulkarriere der Kinder an der Dolli so sonnig sein wie unsere Sommerferien es waren, geben sie ihrem Kind dabei die erforderliche Begleitung“. Bevor die neuen Fünftklässler von den sieben Klassenlehrerinnen in die Klassenzimmer mitgenommen wurden, konnten sie sich anhand der Programmbeiträge (einstudiert und aufgeführt von den sechsten Klassen) bereits ein Bild über einige Aktivitäten an der Dolli machen. Die Schüler aus der Bläserklasse musizierten, andere übermittelten gesanglich und mit Buchstabenschildern einen Willkommensgruß. Die Schüler aus der Bili-Klasse hatten ihren Sketch natürlich in englischer Sprache dargeboten. Mit zwei Videobeiträgen wurden den Fünftklässlern und ihren Eltern bei einem Rundgang durch die Schule die Dolli und verschiedene Klassenaktivitäten vorgestellt. Die Arbeit der Schülermitverantwortung (SMV) an der Realschule stellte bei der Dolli-Einschulungsfeier der Schülersprecher Julius Arens vor.