Über 1500 Besucher haben die Komödie in Oggelshausen besucht

„Selten so gelacht wie heute und von Anfang bis Schluss blieb kein Auge trocken“, so kann die Aufführung der Komödie „Traumhochzeit“ der Theatergruppe Oggelshausen „THeO“ beschrieben werden.

Zur Handlung: Marie (Marion Merk) und Alex (Marcel Wurst) wollen heiraten. Ein feines Hotel am Bodensee, die Trauung und danach eine Schifffahrt auf dem Bodensee und die anschließende Hochzeitsreise auf die Malediven sind gebucht. Am Abend vor der Hochzeit hat Alex seine Freunde und Trauzeuge Friedrich (Philipp Jaudas) zum Junggesellenabschied in das Hotel eingeladen. Alex haut an diesem Abend kräftig auf die Pauke. Zum Schluss ist er noch allein in der Bar. Mit seinen Rufen nach Whisky wird der Portier (Martin Moll) auf ihn aufmerksam. Mit Engelszungen überredet er ihn ins Bett zu gehen. Mit einem Kater und einer schönen Unbekannten (Verena Diesch) wacht er am nächsten Morgen in der Hochzeitssuite, die eigentlich für seine Braut Marie und ihn gebucht war, auf. Nun ist klar, die Unbekannte muss verschwinden und zwar sofort, denn die Hochzeitsgäste sind bereits im Anmarsch. Als es an der Tür klingelt, verzieht sich die Unbekannte mit der Bettdecke ins Badezimmer. Nachdem Trauzeuge Friedrich (Philipp Jaudas), der auch Alex' bester Freund ist, ins Zimmer kommt, weiht ihn Alex in die Geschehnisse der vergangenen Nacht ein. Friedrich soll als Sündenbock herhalten und ihm aus der Patsche helfen. Friedrich gelingt es, das Zimmermädchen Linda (Finja Steinbrecher) gegen Schmiergeld als seine Freundin darzustellen. Die Unbekannte im Bad soll sich dann als Zimmermädchen ausgeben. Aber auch Friedrich hat ein Problem: Seine brandneue Freundin kommt ebenfalls zur Hochzeit. Damit ist das Desaster perfekt.

Zwischen den Szenen brandete immer wieder der Applaus der rund 170 Gäste auf. Im dritten Akt fand die „Traumhochzeit“ ein seltsames Ende. Für die beiden Protagonisten Alex und seinem Trauzeugen Friedrich endete sie dennoch glücklich.

Über 1500 Gäste haben bis zum Ende der Spielzeit das Theater im Dorfgemeinschaftshaus in Oggelshausen besucht. Bis auf einzelne Sitzplätze im einstelligen Bereich sind die Aufführungen ausgebucht. Resttickets für die Termine am 23., 24. und 31. März gibt es noch im Vorverkauf unter www.theater-Oggelshausen.de.