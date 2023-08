U12–Mannschaft steigt auf

Nach dem letzten Spiel gegen den TC Biberach war der Jubel groß! Die U12–Mannschaft des TC Laupheim konnte den Aufstieg perfekt machen. In der Gruppeneinteilung spielten neben Laupheim die Mannschaften SSV Ulm 1846, TA Spfr. Schwendi 2, TC Biberach, TA SV Pappelau–Beiningen 1. Die Laupheimer konnten alle Begegnungen gewinnen und es mussten insgesamt nur zwei Matches abgegeben werden. Das Team überzeugte mit spielerischer Klasse und großer Fairness. Der Zusammenhalt in der Mannschaft und die Leidenschaft am Spiel machten diesen Erfolg möglich.

Am Erfolg beteiligt waren: Max Schneider, Katharina Leutrum, Mia Schneider, Konstantin Kopp, Levin Bochtler und Mats Hertzog.

Dazu beigetragen haben auch alle engagierten Trainer des Vereins und die konsequente Jugendförderung der letzten Jahre — Gratulation an Alle.