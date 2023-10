U12-Kids des SV Dürmentingen werden ungeschlagen Meister

Die U12-Kids des SV Dürmentingen holten sich in der vergangenen Runde souverän und ungeschlagen den Meistertitel in der Bezirksstaffel 1. Bei sämtlichen Einzelspielen gingen die Kids als Sieger vom Platz, lediglich zwei Doppel musste man am letzten Spieltag in Bingen noch hergeben. Diese Meisterschaft wurde ausgiebig mit Meisterpokal, Meisterschale und Meistershirts gefeiert.

Die Aktive Herren des SVD belegten in der Kreisstaffel 2 mit zwei Siegen und drei Niederlagen den fünften Platz. Die Aktiven Damen konnten in der Bezirksstaffel 2 lediglich einen Sieg einfahren und mussten vier Niederlagen hinnehmen, was letztendlich ebenfalls den fünften Platz bedeutete. Die Damen 40 des SVD erreichten in der Bezirksoberliga souverän ihr Ziel. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen konnte man ungefährdet als Fünftplatzierter die Klasse halten. Den Herren 40 erging es in der Bezirksliga genauso und mit zwei Siegen und drei Niederlagen war der Klassenerhalt schon früh in der Runde gesichert, was schlussendlich mit dem dritten Platz belohnt wurde.