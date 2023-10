U 21 Bergtour in die Lechtaler Alpen

Nicht wenige stolperten im Tourenprogramm der DAV Sektion Biberach über den Begriff U 21 Tour und stellten dann fest: da kann ich mich nicht anmelden, denn diese Bergtour wird speziell für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten.

Das Interesse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Bergtouren ist definitiv da. Aber natürlich am liebsten mit Gleichaltrigen und nicht als einziger Jugendlicher mit lauter viel älteren und viel erfahreneren Wanderern.

Um abzuklären wie groß der Bedarf und das Interesse an solchen Touren ist wurde nun eine extra Tour für jüngere Bergbegeisterte angeboten. Das Interesse war da und rasch war die Tour ausgebucht.

Natürlich sollte eine solche Tour auch auf einen schönen Berg mit spannendem Gelände führen.

Die Tourenleiterin entschied sich für eine Tour auf den 2.544m hohen Maldongrat in den Lechtaler Alpen. Nur ein kurzer Teil des Weges führte durch klassisches Wandergelände: Bergwiese und Latschen. Schon nach 300 Höhenmetern wurde es immer felsiger und auf einem schönen Steig ging es entlang der Südseite über mehrere Bergschultern zu einer Rinne. Ein kurzer ruppiger Aufstieg in dieser und dann durfte in festem Fels ein bisschen geklettert werden.

Der Gipfel bot einen tollen Rundumblick: Berge soweit das Auge reichte.

Alle waren sich einig, dass dies eine tolle Bergtour war und es wurde der Wunsch nach weiteren Touren dieser Art geäußert. Auch 2024 wird es wieder ein U 21 Angebot geben.