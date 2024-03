„Turni“ gratuliert zu 10 Jahren Abenteuerlandschaft

Volles Haus und alle Hände voll zu tun hatten die Helferinnen und Helfer in ihrer abenteuerlich verwandelten Turn- und Festhalle in Kirchdorf. Mit rund 200 Kinder aus dem gesamten Illertal feierte die Abteilung Kinderturnen des SV Kirchdorf das 10-jährige Jubiläum dieser Veranstaltung.

Nach fünf Jahren Pause konnten die Zwei- bis Zehnjährigen endlich wieder die Rollbrettbahn hinunterrutschen, an der Tarzan- und Ringestation schwingen, einen Abhang hinunterrollen und hatten ihren Spaß beim Klettern und Balancieren. Wer eine Bewegungspause brauchte, konnte sich in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen ausprobieren. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und die Eltern und Besucher konnten bei Kaffee und Kuchen dem Treiben ihrer Sprößlinge zuschauen.

Ein besonderer Ehrengast durfte natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen: „Turni“, das Maskottchen des Schwäbischen Turnerbundes, gratulierte und zeigte durch sein sportliches Können, dass er die Coronajahre ohne Einschränkung seiner körperlichen Fitness überstanden hat. Die Kinder waren begeistert. Wie bereits bei den vergangenen Jahren wurde die Abenteuerlandschaft am Montag noch einmal von der Grundschule Kirchdorf genutzt, bevor alle Geräte dann wieder ihren Platz in den Garagen fanden. „Es freut uns sehr, dass diese Veranstaltung noch immer für eine so große Begeisterung bei den Kindern sorgt. Der Aufwand hat sich wieder total gelohnt“, so das Fazit der Organisatoren.