Turnerinnen starten beim Gaufinale Mannschaft

Am Samstag, 23. September, fand das Gaufinale der Mannschaften im Gerätturnen weiblich (P-Stufen) statt. Ausrichter war der SF Schwendi. Alle Turnerinnen mussten einen Pflicht-Vier-Kampf an den Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden absolvieren. Dabei gehen die drei besten Wertungen des jeweiligen Gerätes in die Gesamtwertung der Mannschaft mit ein. Pro Altersklasse konnten sich die drei besten Mannschaften qualifizieren.

Vom TSV Laupheim gingen am Vormittag die Mannschaft der D-Jugend (Laura Beck, Klara Häußler, Ellen Kahle und Nora Schäfer) und der C-Jugend (Annabell Kahle, Marlene Schmidt, Mia Schneider, Nina Weckerle) an den Start. Nachmittags trat die E-Jugend (Hanna Büchele, Lina Bitterwolf, Luzie Hitt, Carlotta Neidlinger, Alisa Schelensky und Greta Steinhagen) an.

Die Turnerinnen der D-Jugend haben am Vormittag ihr Können vor allem am Boden und Reck gezeigt. An beiden Geräten haben sie hervorragende Ergebnisse erzielt. Das „Zittergerät“ an diesem Tag war der Balken, wodurch einige Punkte verloren gingen. Dennoch erreichten sie einen guten sechsten Platz mit 161,05 Punkten.

Gleichzeitig ging am Vormittag die C-Jugend an den Start. Auch in dieser Mannschaft war der Balken das Zittergerät an diesem Tag. Besonders gute Leistungen haben sie am Sprung und Reck gezeigt, sodass sie am Ende auf dem vierten Platz mit 170,00 Punkten landeten. Mit nur drei Punkten Rückstand haben sie die Qualifizierung für das Bezirksfinale verpasst.

Am Nachmittag war die Mannschaft der E- Jugend an der Reihe. Die Mädchen haben mittlerweile nun ja auch schon ein wenig Wettkampferfahrung und gingen somit motiviert und sicher an den Start. Sie turnten vor allem am Reck und Sprung sehr gute Übungen. Am Ende belegte die Mannschaft mit nur knappem Rückstand dann den 4.Platz.

Da allerdings die zweitplatzierte Mannschaft beim nächsten Wettkampf, dem Bezirksfinale, nicht antreten wird, konnte die Mannschaft der E-Jugend nachrücken und war somit beim Bezirksfinale am 21. Oktober in Meßstetten Start berechtigt.

Die Konkurrenz war in allen Altersklassen sehr stark und die Turnerinnen haben sich sehr gut geschlagen. Die Turnerinnen und Trainer sind glücklich und stolz über die erzielten Ergebnisse.