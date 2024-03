Turnerinnen des TSV Riedlingen beim Gaufinale

Am 3. März 2024 ging es für 14 Turnerinnen des TSV Riedlingen zum Gaufinale der P-Stufen nach Biberach. Die sechs besten Turnerinnen aus jeder Altersklasse hatten dabei die Möglichkeit sich einen begehrten Qualifikationsplatz für das Bezirksfinale im Mai zu sichern.

Alle Turnerinnen mussten sich an den 4 Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden beweisen.

In der Altersklasse E-Jugend 8 Jahre starteten Ylvie Königshoven und Lea Hebeisen. In der Altersklasse E-Jugend 9 Jahre nahmen Emilia Sauter, Annika Sauter, Mira Fauler und Leni Ruider am Wettkampf teil. Die Altersklasse D-Jugend 10 Jahre war vertreten durch Lilli Husch, Leonie Reichel und Antonia Oerding. Maria Högner nahm in der Altersklasse D-Jugend 11 Jahre, Mia Derksen und Elena Högner in der C-Jugend 12 Jahre, Maria Späth in der C-Jugend 13 Jahre und Helena Saupp in der offenen Klasse ab 14 Jahre am 4-Kampf teil. Für einige war es der erste Wettkampf und die Aufregung war deutlich zu spüren. Dennoch turnten alle 14 Teilnehmerinnen einen tollen Wettkampf und zeigten fast durchgehend hervorragende Leistungen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Annika und Emilia Sauter im starken Teilnehmerfeld der E-Jugend 9 Jahre. Emilia holte sich mit annähernd perfekten Übungen den 3. Platz und konnte sich damit über eine verdiente Bronzemedaille freuen. Annika platzierte sich im Teilnehmerfeld von 48 Turnerinnen auf einem hervorragenden 6. Platz. Damit haben sich beide fürs Bezirksfinale im Mai qualifiziert. Auch im Mannschaftswettkampf der 8/9-jährigen konnte sich die Riedlingerinnen aufs Podest turnen. Mit dem 2. Platz sicherten sie sich ebenfalls die Qualifikation fürs Bezirksfinale, das im Herbst stattfindet.