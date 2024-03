Turnerinnen des TSV Laupheim waren beim STB-Turncup

11 Mädchen, im Alter von 6 - 10 Jahren, haben am Samstag 24. Januar 2024 am STB Turn-Cup teilgenommen. Ausrichter war der SV Suppingen (Halle Laichingen). Einige der Laupheimer Kinder bestritten hier ihren allerersten Wettkampf. Auch unsere jüngsten Nachwuchsturnerinnen waren mit dabei.

Dementsprechend groß war natürlich auch die Aufregung und Anspannung zu spüren. Die Kinder waren aber dennoch mit Eifer und Freude am Start und gaben ihr Bestes.

90 Kinder aus 7 Vereinen haben an diesem Wettkampf teilgenommen. Der STB Turn-Cup fordert inhaltlich die turnspezifischen, koordinativen Anforderungen der fundamentalen Bewegungsgruppen des Turnens, wie Rollen, Schwingen, Springen sowie Gleichgewichtsaufgaben.

An fünf Geräten (Sprung, Barren, Schwebebalken, Boden und Reck) in der jeweiligen Altersklasse, waren Übungen zu absolvieren, die sich aus drei Elementen zusammengesetzt haben. Das Gerät mit der schlechtesten Wertung wurde gestrichen. Maximal konnten 12 Punkte erreicht werden.

Interessant dabei ist, dass Mädchen und Jungen nicht getrennt gewertet werden und alle Kinder an den 5 Geräten antreten müssen. Also Jungs auch auf dem Schwebebalken und Mädchen auch am Barren.

Am Ende waren alle stolz und überglücklich auf ihre erbrachten Leistungen. Alle Kinder erhielten eine Medaille, eine Urkunde und einen kleinen Preis.

Die Ergebnisse des TSV Laupheim:

Jahrgang 2014: Hanna Büchele Platz 1, Luzie Hitt Platz 1, Lina Bitterwolf Platz 6, Jana Lorenz Platz 10

Jahrgang 2015: Alisa Schelensky Platz 1, Carlotta Neidlinger Platz 2, Greta Steinhagen Platz 6

Jahrgang 2016: Lotta Werner Platz 1

Jahrgang 2017: Leonie Bitterwolf Platz 3, Lea Weckerle Platz 9, Marta Schleker Platz 12