Turnerinnen aus Schwendi jubeln

Am vergangenen Wochenende fand in der vollbesetzten Gemeindeturnhalle in Schwendi das Gaufinale Mannschaften der P-Stufen weiblich statt. Die Turnerinnen der E- und D-Jugend hatten sich dafür über die Vorrunde Nord und Süd qualifiziert.

Morgens startete die D-Jugend den Wettkampf. Den Turnerinnen (10 und 11 Jahre) mit Hannah Beck, Emilia Frey, Malea Hofmann, Ida Lehmann, Jolina Oppel und Lena Reichl gelang ein hervorragender Wettkampf. Mit dieser tollen Leistung erreichten sie unter sieben Mannschaften den ersten Platz.

Die E-Jugend-Mädchen wollten es ihnen gleichtun. Mit einem guten Wettkampf gelang auch ihnen der erste Platz und standen somit ganz oben auf dem Treppchen. In der Mannschaft der E-Jugend turnten Katja Beck, Liara Buckenheu, Maxine Holinca, Christina Magg, Enie Neher und Lisa Sophie Seipel.

Die Offene Klasse ab 12 nutzte den Heimvorteil und sicherte sich in einem starken Teilnehmerfeld überraschend Platz drei. Benita Fischer, Lucie Jesse, Anna-Lena und Katharina Schöpperle, Leona Stanossek, Leonie Thanner und Mathilda Vogelmann bildeten die Mannschaft. Alle drei Schwendier Mannschaften haben sich fürs Bezirksfinale am 21. Oktober in Meßstetten qualifiziert.

Die Trainer Holger Vogelmann und Gabi Bürk waren sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Schwendier Mannschaften. Es war eine sehenswerte Veranstaltung mit schönen Übungen. Die Kampfrichter waren gefordert, die Übungen zu bewerten.