TSV-Volleyball-Herren siegen auswärts

Gegen die SG Unlingen/Biberach/Hochdorf gingen am Sonntag, 10. März, die Volleyballer des TSV Laupheim auf’s Feld. Von Anfang an dominierten die Laupheimer das Spiel und ließen nicht viele Fehler zu. Zu hervorragenden Spielzügen gesellte sich eine hohe Motivation und eine gute Stimmung. So konnten die Laupheimer den Sieg und somit drei Punkte für die aktive Saison sichern und befinden sich so weiterhin auf dem Relegationsplatz um den Aufstieg.

Bereits am Samstag trafen die TSV Laupheimerinnen Damen 1 auf die Gegnerinnen der BSG Immenstaad. Stark einsatzgeschwächt konnte die Mannschaft lediglich im zweiten Satz eine Sieg erzielen. Insgesamt ging das Spiel mit 3:1 an die Gegenerinnen aus Immenstaad. Somit entscheidet sich am letzten Heimspiel, ob die Damen 1 weiterhin auf dem Relegationsplatz zum Abstieg stehen oder sich das Bestehen in der Liga sichern.