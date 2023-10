TSV-Schwimmer*innen in Konstanz erfolgreich

Am 30. September und 1. Oktober fand im Schwaketenbad Konstanz wieder das Schwimmfest um den Sparta-Cup statt, an dem auch die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Laupheim teilnahmen.

Vertreten wurden die Damen von Romy Baur (Jahrgang 2008, 8 Starts) und Ella Miller (2008; 6 Starts) und Miriam Warken (2002, 3 Starts). Miriam nahm lediglich am Sonntag teil, da sie die verantwortungsvolle Aufgabe als Kampfrichterin übernahm.

Romy ging über die 200 m Lagen an den Start und konnte direkt ihre alte Zeit um hervorragende 6 Sekunden verbessern. Sie schlug nach 3:24,76 min an. Bei 50 m Brust ergatterte sie sich mit einer Zeit von 45,17 Sekunden den dritten Platz und bei den 200 m Brust holte sie sich sogar die Goldmedaille. Ella erzielte bei über die 50 Brust in 42,98 Sekunden die Silbermedaille. Bei den 50 m Freistil war sie um fantastische 5 Sekunden schneller als das letzte Mal und beendete ihr Rennen mit einer Zeit von 35,90 Sekunden. Die 100 m Schmetterling schwamm sie in 1:39,42 Minuten und verpasste leider knapp das Finale. Miriam hatte sich für die 100 m Rücken entschieden, die sie mit überragenden 1:24,12 Minuten beendete und sich somit die Goldmedaille sicherte. Außerdem schwamm sie 50 m Freistil in einer Zeit von 33,87 Sekunden und erhielt dafür die Silbermedaille. Zuletzt erreichte sie über 50 m Rücken in ausgezeichneten 37,69 Sekunden ebenfalls die Silbermedaille.

Die Männer wurden von Matthias Warken (2009, 8 Starts) vertreten. Er wählte 200 m Rücken, bei denen er seine bisherige Bestzeit um beeindruckende 16 Sekunden übertraf und nach einer Zeit von 3:02,26 Minuten anschlug. Zudem schwamm er noch 200 m Brust in 3:22,63 Minuten und wurde mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Er ließ sich durch die anstrengenden Langstrecken nicht stoppen und machte stark weiter, denn er verbesserte seine Zeit von 50 m Freistil um 2 Sekunden und erreichte das Ziel in 30,61 Sekunden.

Alles in allem war es wieder ein erfolgreicher Wettkampf für das Wettkampfteam des TSV Laupheim.