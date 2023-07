TSV Leichtathletik Nachwuchs erfolgreich

Bei sehr warmen Temperaturen fand in Kirchdorf an der Iller der letzte Kinderleichtathletik–Wettkampf der diesjährigen Kreis–Liga statt. 39 Kinder vom TSV Riedlingen konnten hier an den Start gehen und sich wie in den letzten Wettkämpfen auch in einem 4–Kampf messen, bestehend aus Weitsprung, Schlagwurf, Sprint und Hindernissprint–Staffel, beziehungsweise in der U12 eine 4 x 50 m Staffel.

Die Mannschaft der U8 mit Anni Walz, Fabienne Halter, Mariella Hepp, Amelie Horzella und Lea Reisch erreichte dabei den 4. Platz.

In der U10 erreichte die Mannschaft 2 mit Thea Münst, Greta Schreijäg, Anni Geiselhart, Aaron Häfele und Lukas Blank mit dem 2. Platz einen Podestplatz. Die 1. Mannschaft mit Floriane Geier, Josephin Hepp, Luna Banzhaf, Kilian Horzella und Leo Walz erreichte Platz 5 und Mannschaft 3 mit Ben Stöhr, Sandro Montezelli, Leni Diesch, Mira Gluitz und Theresa Zippler wurde Neunte.

In der U12 starteten in der Mannschaft 2 Fabian Schenk, Max Götz, Adrian Ruess, Gino Attanasio, Matti Leutloff und Kevin Blank (5. Platz), in der Mannschaft 1 Julian Schenk, Josias Ott, Benno Laupheimer, Sophie Münst, Selma Ott und Mara Banzhaf (6. Platz) und in der 3. Mannschaft Nela Nikic, Suri Britsch, Adrian Häfele, Noah Gluitz, Jörn Dornheim und Jannis Ullrich (9. Platz).

Nach diesem Wettkampf fand auch die Siegerehrung der Kreis–Liga statt. In diese Wertung kommen alle Vereine, die an mindesten 3 der 4 Wettkämpfe teilgenommen haben. Hier konnten die Kinder vom TSV Riedlingen 2 Podestplätze erreichen. Ein toller 3. Platz ging dabei an die Kinder der Altersklasse U10. Die U12 erreichte einen hervorragenden 1. Platz und konnte sich damit für das Oberschwäbische Bezirksfinale qualifizieren, das im September in Leutkirch stattfindet.