TSV–Leichtathleten beim Abendsportfest in Biberach am Start

Am 26. Juli fand das 39. landesoffene Abendsportfest in Biberach/Riß statt. Die Athletinnen und Athleten des TSV Riedlingen konnten in den Disziplinen Sprint und Weitsprung ihre Leistungen zeigen.

Beim Weitsprung war das TSV–Team gleich mit fünf Sportlerinnen vertreten: Amelie Schäfer, Alicia Frank, Charlene Gobs, Charlotte Boullé und Miriam Fuchs. Anfängliche Schwierigkeiten mit dem Treffen des Absprungbretts wurden durch Korrekturen der Trainerin Nadine Banzhaf rasch behoben, sodass am Ende sogar mehrere persönliche Bestleistungen erzielt werden konnten.

Noch größer war das TSV–Starterfeld über die hundert Meter: Mit Alicia Frank, Ribana Herz, Yousef Al Hroub, Charlene Gobs, Lara Steinhart, Charlotte Boullé und Lukas Schmidt gingen gleich sieben Sprinterinnen und Sprinter in die Startblöcke. Für manchen war es die erste Wettkampferfahrung mit Startkommando und Schuss, sodass die Starts noch nicht alle perfekt waren. Dennoch konnten durchweg gute Ergebnisse erzielt werden.

Über die weitere Sprintstrecken zeigten Amelie Schäfer und Miriam Fuchs über die 75 Meter gute Leistungen und auf der 200–Meter–Strecke stellten sich Ribana Herz, Yousef Al Hroub und Lukas Schmidt der starken Konkurrenz. Letztlich konnten alle mit ihren erzielten Zeiten zufrieden sein.

Am Ende des Sportfestes stand noch der 800–Meter–Lauf für Alicia Frank, Amelie Schäfer, Charlene Gobs und Miriam Fuchs an. Nach den kräftezehrenden zwei Stadionrunden kamen alle ins Ziel und sorgten so für einen erfolgreichen Abschluss des Wettkampftages.