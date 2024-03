TSV Hochdorf hält Rückblick und Ausblick

Zum Auftakt zeigte der 1. Vorsitzende, Klaus Koch, mit einer Fotoshow zum Motto „Es lebe der Sport“ viele Aktivitäten des vergangenen Jahres und ermöglichte einen guten Einstieg. Das breitgefächerte Angebot der Sparten Breitensport, Fußball, Tennis und Volleyball wird von immer mehr Kindern und Jugendlichen genutzt. Immerhin fast 50% der aktuell 703 Mitglieder sind unter 18 Jahre alt.

In seinem Geschäftsbericht ging der Vorsitzende auch auf die erfolgreiche Unterstützung eines Schausonntags im Gewerbegeiet Hochdorf sowie den traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Ebenso wurde festgehalten, dass der TSV mit dem umfangreichen Jugendschutzkonzept wieder mit dem 1. Platz des wfv Vereins-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde. Im Ausblick informierte Koch die Anwesenden über die Unterstützung des Breitbandausbaus in der Gemeinde durch Lagerfläche auf dem Sandplatz, die vom TSV für Kabel und Material bereitgestellt wird. Des Weiteren wird auch wieder das Ferienprogramm im Sommer unterstützt.

Auch die Abteilungsleitenden berichteten von vielen Veranstaltungen bis hin zur erfolgreichen Teilnahme an Meisterschaften. So stiegen die Fußballer der Spielgemeinschaft Hochdorf/Muttensweiler erfolgreich in die Bezirksliga auf.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden alle zur Wahl stehenden Amtsinhaber für weitere zwei Jahre bestätigt und das Team mit Martina Müller als zweite Vorsitzende, Wilfried Wydler als Kassier, Hans-Dieter Wiek als Beisitzer und Franz Mack als Kassenprüfer in eine neues Vereinsjahr starten.

Im Anschluss wurden langjährige Vereinsmitglieder sowie aktive Gremienmitglieder geehrt. Hermann Gantner vom WLSB würdigte die 37-jährigen, ehrenamtlichen Verdienste von Hans-Dieter Wiek mit der Ehrennadel in Gold sowie einer Urkunde. Zusätzlich wurde Herr Wiek auch vom Vorsitzenden für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein geehrt und zum Ehrenmitglied des TSV Hochdorf ernannt.