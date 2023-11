TSV-Fechterinnen gingen beim Mini-Marathon auf die Planche

Die TSV-Fechterinnen, Luana Eltarov (Jahrgang 2012) und Mia Moser (Jahrgang 2011), kreuzten vergangenes Wochenende beim Mini-Marathon in Heidenheim in der U13 Kategorie die Klingen. Eltarov kehrte mit einer Silbermedaille zurück. Moser belegte den 21. Platz.

Die Vorrunde absolvierte Eltarov ungeschlagen und konnte sich dadurch ein Freilos ins 32er-Tableau ergattern. Im ersten KO. Gefecht stand ihr Heinrich Katharina des FC Tauberbischofsheim gegenüber, die Luana deutlich mit 10:5 besiegte. Auch im zweiten Siegerlauf konnte die TSV-Fechterin ihre Gegnerin Anna Gürocak des TSF Ditzingen bezwingen und somit ins Viertelfinale einziehen. Das Gefecht gegen die Heidenheimerin Slobozian Eugenia meisterte Luana mit 10:7 mit Bravour und schlug auch ihre nächste Kontrahentin Ferigo Anna der TSG Reutlingen ebenfalls mit 10:7. Erst im Finale gegen Steuerer Lena aus Ortenburg stieß die Schülerin an ihre Grenzen. Sie unterlag mit 3:10 und holte Silber.

Am folgenden Tag nahm die 11-jährige Luana Eltarov auch in der älteren U15 Kategorie teil. Ihre Vorrunde beendete sie souverän mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Die Setzung reichte ihr für ein Freilos ins 32er Tableau. Hier lieferte sie ein spannendes Gefecht gegen ihre deutlich ältere Gegnerin Anna Tacke aus Erlangen. Die Laupheimerin musste sich jedoch mit 13:15 geschlagen geben und erreichte den 13. Platz von insgesamt 41 Fechterinnen. Die Schülerin Mia Moser, die am Samstag in der U13 Kategorie startete, absolvierte ihre Vorrunde mit einem Sieg und drei Niederlagen und schaffte es in die Direktausscheidung. Im 32er Tableau unterlag sie jedoch der Heidenheimerin Coleen Magano und wurde 21. im Gesamtklassement. Auf der Württembergischen Rangliste belegt Mia aktuell Platz 14.