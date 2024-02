TSV-Fechter legen Reifeprüfung ab

Laupheimer Fechtschüler Nathanael Kubata (2012), Aslan Eltarov (2014) und Tobias Stoller (2015) haben die Turnierreifeprüfung des Deutschen Fechterbundes abgelegt. Unter den kritischen Blicken der Prüfer mussten sich alle Neulinge neben einem theoretischen Teil, auch in Lektion, Beinarbeit und Freigefechten beweisen. Die TSV-Fechter meisterten ihre Aufgaben mit Bravour und erhielten ihren Fechtpass, der es ihnen nun ermöglicht, an offiziellen Turnieren des Deutschen Fechterbundes teilzunehmen. Die Fechtabteilung gratuliert allen Prüflingen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start.

Auch der U20 Fechter Dominik Renz konnte beim letzten DFB Q-Turnier in Osnabrück an seine bisherigen Saisonerfolge anknüpfen und belegte den 10. Platz. Der Student schaffte es bereits nach dem ersten Q-Turnier im Herbst unter die besten 12 der Dt. Rangliste und konnte somit die internat. Bühne bei den Weltcups in Tiflis, Athen und Udine betreten. Nach durchwachsenen Resultaten bei den ersten beiden Weltcups (Platz 154 u. 111) erreichte er in Udine Platz 47 von knapp 300 Teilnehmern aus aller Welt. Renz hat sich auch für den letzten U20 Weltcup qualifiziert und freut sich auf die Wettkämpfe in Basel.