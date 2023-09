TSV-Athleten überregional am Start

In Bad Liebenzell traf sich die Deutsche Laufelite zu den Meisterschaften über die 10 km Distanz. Bei Temperaturen von knapp unter 30 Grad stellten sich Jonas Haiß und Stefan Spöcker vom TSV Riedlingen der Konkurrenz, die vom Marathon-Europameister Richard Ringer angeführt wurde. Jonas Haiß, der im Juni mit Platz 6 bei den Baden-Württembergischen Berglaufmeisterschaften bereits ein hervorragendes Ergebnis auf Landesebene erzielt hatte, konnte seine bestechende Form auch im Feld der nationalen Topläufer bestätigen: Trotz der sehr hohen Temperaturen erzielte er mit 32:23 min. eine neue persönliche Bestzeit und wurde damit 61. im Gesamtfeld. Rund 6 Minuten nach ihm kam Stefan Spöcker ins Ziel, der damit Platz 224 belegte.

Zusammen mit knapp 48.000 Läuferinnen und Läufern aus über 150 Nationen ging Langstreckenspezialist Stefan Hohl beim Berlin Marathon an den Start. In dem viel beachteten Rennen, in dem ein neuer Frauen Weltrekord aufgestellt und auch der Deutsche Rekord bei den Männern unterboten wurde, absolvierte er ein gut eingeteiltes Rennen mit gleichmäßigem Tempo und durchlief die Ziellinie nach 42,2 km in einer Zeit von 3h 41 min.