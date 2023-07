TSA blickt zufrieden auf das erste Halbjahr zurück

Nach drei schwierigen Jahren mit coronabedingten Einschränkungen, freut sich die TG Tanzsportabteilung über die Rückkehr des Normalbetriebs. So können die monatlichen Tanztreffs seit Januar 2023 wieder stattfinden. Die überwältigenden Besucherzahlen zeigen, dass diese beliebte Veranstaltung von den Tanzbegeisterten aus nah und fern schmerzlich vermisst wurde. Auch der „Tanz in den Mai“ wurde wieder begeistert angenommen.

Kurse können wieder uneingeschränkt angeboten werden und eine neue Breitensportgruppe mit dem Turnierpaar Birgit und Christophe Schoenenberger ging an den Start.

Ein weiterer Schritt in die Normalität des Trainingsbetriebs ist die Rückkehr der Breitensportgruppen in die Gigelberghalle ab September. Dadurch ergeben sich weitere Zeitfenster für Kursangebote auch an Werktagen.

Im Herbst bietet die TSA wieder ein umfangreiches Kursprogramm, auch für Nicht–Mitglieder, an. Discofox für Anfänger gibt es ab 19. September an vier Abenden, dienstags 19 bis 20.30 Uhr in der Gigelberghalle.

Ein Anfängerkurs in den Standard– und lateinamerikanischen Tänzen startet am Dienstag, 7. November, ebenfalls in der Gigelberghalle. An sechs Abenden führen Andrea und Gerd Maier tanzinteressierte Paare in die Welt des Tanzens ein. Die ersten Schritte im Langsamen Walzer, Tango, Foxtrott, Cha–Cha–Cha und Rumba, die richtige Haltung, grundlegende Technik und ganz viel Spaß dabei — das erfahrene TSA– Turnierpaar versteht es mit Geduld und Humor die eigene Tanzbegeisterung weiterzugeben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Termine: 7.11. bis 12.12.2023, dienstags 19 bis 20.30 Uhr, 6 Termine.

Auch Linedance– Kurse im TG– SportCenter sind wieder im Angebot: Aufbaukurs Linedance ab 10.10. bis 21.11.2023, dienstags 17 bis 18 Uhr. „Linedance für Anfänger“ ab 11.10. bis 22.11.2023, mittwochs 13.30 bis 14.30 Uhr. Aufbaukurs „Linedance für Anfänger“ ab 12.10. bis 23.11.2023, donnerstags 16 bis 17 Uhr. Vorherige Anmeldung zu den Kursen ist erforderlich.

Lust auf Tanzen im Verein? Tanzbegeisterte Paare mit Vorkenntnissen sind in den TSA– Breitensportgruppen jederzeit herzlich willkommen.

Ab 8. Oktober bietet die Sonntagsgruppe von Kirsten und Andreas Zopf ein Schnuppertraining für Neueinsteiger an. Die Gruppe trainiert regelmäßig sonntags von 18 bis 19.30 Uhr im TG SportCenter.

Infos und Anmeldung: [email protected] und www.tsa–biberach.de.