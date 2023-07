Triathletin mit Top Platzierung bei den Weltmeisterschaften

Einmal mehr war die Hansestadt Schauplatz eines der größten internationalen Triathlon Events weltweit. Vom 13. bis 16. Juli fanden dort die Weltmeisterschaften in der Sprintdistanz statt, und über die vier Tage verteilt gingen insgesamt knapp 10.000 Athleten an den Start. Nach einer großen Eröffnungsfeier am Vortag des Rennens fand ein Paradelauf der Nationen am Jungfernstieg statt, um alle Athletinnen und Athleten gebührend feiern zu können.

Am Freitag war dann Anna Trützschler, Athletin der TG Biberach, an der Reihe. Die 750 m Schwimmstrecke in der Binnenalster absolvierte sie auch in diesem stark besetzten Wettkampf als Schnellste. Weiter ging es mit einem zweimal zu befahrenden Rundkurs, welche die Teilnehmenden durch St. Georg, die Altstadt, entlang der Elbe bis nach St. Pauli und über die Reeperbahn wieder zurück Richtung Ballindamm führte. Auch bei dieser 20 Kilometer langen Teildisziplin konnte sich Anna in der schnellsten Radgruppe, einer Konstellation aus zwei weiteren deutschen Athletinnen sowie drei Frauen aus Großbritannien, Mexiko und Polen, halten und ihre Stärke beweisen.

Die abschließende, fünf Kilometer lange Wendepunkt–Route ging entlang der Außenalster hoch in den Stadtteil Rotherbaum, mit Zieleinlauf direkt vor dem Hamburger Rathaus. Auf der Laufstrecke konnte Anna ihre persönliche Bestzeit mit einem Schnitt von 3:57 min/km unterbieten und sich am Ende, als zweitschnellste deutsche Frau, den sechsten Platz (von 51) ihrer AK W25 sichern.

In der Gesamtwertung aller Altersklassen belegte Anna damit sogar den zehnten Platz von 670 Frauen. Mit dieser Topplatzierung im Rücken geht Anna motiviert in ihren nächsten großen Wettkampf, die deutschen Meisterschaften, welche Mitte August in Bremen ausgetragen werden.