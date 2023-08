Triathleten der TG Biberach starten in Ravensburg

Der Triathlon ums Ravensburger Flappachbad fand am 5. August zum 38. Mal statt. Neben einem Staffelwettbewerb und einem Nachwuchsrennen wurde der Sprint–Cup mit mehr als 300 Teilnehmern ausgetragen, darunter sieben Athletinnen und Athleten der TG Biberach. Sie mussten im Flappachbad bei 22 Grad Celsius Wassertemperatur 750 Meter Schwimmen, gefolgt von 24 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen. Die Radstrecke im Ravensburger Hinterland mit über 400 Höhenmetern und engen Kurven ist sehr anspruchsvoll. Für die Ausblicke auf Hopfen– und Apfelplantagen entlang der Strecke hatten die Athleten aber keine Zeit.

Noah Steigmiller kam mit einer Spitzenzeit von 1:15 Stunden als erster Biberacher ins Ziel. Dies reichte ihm zum zwölften Gesamtplatz und zum vierten Platz in seiner AK M25. Dominik Mayer, der diese Sportart erst seit einem Jahr ausübt, beendete das Rennen nach 1:20 Stunden. Er hatte die beste Laufzeit der Biberacher (19:39 Minuten) und konnte sich über den 31. Gesamtplatz und Platz sieben in AK M20 freuen. Auf den dritten Platz in seiner AK M35 schaffte es Steffen Fritschle mit einer Zeit von 1:21 Stunden. Herausragend war seine Schwimmzeit von 10:15 Minuten, lediglich neun Athleten waren hier schneller als er. Claus Novak überquerte die Ziellinie nach 1:25 Stunden als Achter in AK M40. Anna Dangelmayr schaffte es mit einer Zeit von 1:25 Stunden in ihrer AK W35 auf den ersten Platz, Ilona Schumacher reichte die Zeit von 1:28 Stunden ebenfalls fürs AK–Treppchen (zweiter Platz W40). Lukas Jerski, der „nicht gedacht hätte, dass die Radstrecke so heftig wird“, kam mit einer Zeit von 2:02 Stunden ins Ziel, „aber Spaß gemacht hat es trotzdem“. Damit können alle Biberacher stolz auf ihr Ergebnis sein.