Am Dienstag, 5. Dezember, haben sich St. Nikolaus und Knecht Ruprecht trotz Eis und Schnee auf den Weg gemacht um die Besucher im Pfarrhaus in Mittelbiberach zu überraschen. Es wurde ganz still als das Glöckchen läutete und Knecht Ruprecht an die Tür polterte. Beide traten ein und St. Nikolaus öffnete sein goldenes Buch. Er erzählte die Legende von Nikolaus von Myra und hatte sichtlich Freude, dass so viele Besucher der Einladung folgten. Natürlich hatte auch Knecht Ruprecht seinen Sack bis oben hin gefüllt. Beim Austeilen seiner Gaben zauberte er jedem Besucher ein Lächeln ins Gesicht.

Adventslieder und was nicht fehlen durfte „Lasst uns froh und munter sein“, begleitet von Andrea Vogel, gaben dem besinnlichen Adventsnachmittag eine ganz besondere, stimmungsvolle Atmosphäre.

Es war ein bisschen wie früher. Erinnerungen wurden wach und so manche Geschichten und Erlebnisse wurden untereinander erzählt. Bei Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Snacks konnten sich alle nach Herzenslust austauschen und stärken.

Das Team „Treffpunkt 60 plus“ verabschiedete die Besucher mit einem herzlichen Dank für Ihr Kommen und wünschte allen eine schöne und besinnliche Adventszeit sowie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Start in das neue Jahr 2024.

Nächstes Treffen: 09. Januar 2024, um 14:30 Uhr, im Pfarrhaus in Mittelbiberach mit Frau Maier und Herrn Link vom Deutschen Roten Kreuz - Thema: Hausnotruf, Rotkreuzdose, Menüservice, Therapiehunde und Glücksmomente.