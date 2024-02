Traumhaftes Wetter begleitet „Snow, Sun and Fun“

Am Aschermittwoch ging es dieses Jahr, für die Teilnehmer der Jugendfreizeit „Snow, Sun and Fun“ in Begleitung einiger Ski- und Snowboardlehrer der TG Biberach los in Richtung Schweiz. Für insgesamt 42 Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren aus den Vereinen TG Biberach, Skiclub Eberhardzell, SV Schemmerhofen, Skiclub Aßmannshardt und Skiclub Bad Boll war das Reiseziel für die nächsten vier Tage die Lenzerheide in Graubünden.

Bei traumhaftem Wetter genossen die gut 40 Heranwachsenden bombastische Pisten und einen tollen Fun-Park. Außer der Lenzerheide hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die umliegenden Skigebiete Rothorn und Arosa zu erkunden. Nach anstrengenden und langen Tagen im Schnee fuhren fünf Kleinbusse die Teilnehmenden ins nahegelegene Naturfreundehaus, wo gemeinsam die Busse entladen, gekocht und gegessen wurde.

Schon am ersten Abend war ein super Gruppenzusammenhalt zu erkennen, weshalb auch der Abwasch schnell erledigt war und zum gemütlichen Teil übergegangen werden konnte. Das Abendprogramm ließ keine Wünsche offen. Es wurden Kartenspiele gespielt, gequatscht und getanzt. Ein Highlight war wie jedes Jahr der Aufenthalt in der Therme und der darauffolgende Mottoabend, bei welchem sich die Teilnehmer dieses Jahr zum Thema „bring your own cup“ verkünstelt haben. Abgerundet wurde der Mottoabend mit einem kleinen Pub-Quiz, bei dem die Jugendlichen in Gruppen gegeneinander antraten.

Auf die anstrengenden Tage folgte eine kurzweilige Rückfahrt. Erschöpft kam die ganze Gruppe wieder pünktlich auf dem Gigelberg in Biberach an.

Eines ist allen ganz klar: Auch das elfte Jahr „Snow, Sun and Fun“ hat seinem Namen alle Ehre gemacht und war ein voller Erfolg.