Tolles Sommerfest im Wilflinger Kindergarten

Schon die von den Kindern für das Sommerfest gebastelten Einladungen machten Lust auf einen bunten Nachmittag im Garten des Kindergartens und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Nach einem eher verregneten Vormittag zeigte sich pünktlich zum Beginn des Festes die Sonne und lockte viele Gäste aus Nah und Fern in den Kindergarten–Garten. Die Erzieherinnen hatten mit den Kindern wieder eine sehr beeindruckende Aufführung einstudiert, bei der alle ihrem Alter entsprechend eingebunden waren und mit großer Freude das Erlernte zeigen konnten. Natürlich drehte sich dabei, passend zum Jahresthema, alles um’s Essen.

Im Anschluss wurde ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Schminken, Basteln und Musik geboten. Auch Einblicke in die Räumlichkeiten des Kindergartens und die vielfältigen Projekte waren möglich. So war das diesjährige Sommerfest wieder ein voller Erfolg, der nur durch die große Unterstützung und Mithilfe vieler, insbesondere der Eltern, möglich ist.

An dieser Stelle sei allen ganz herzlich gedankt, die das Fest unterstützt haben. Sei es mit ausgeliehenen Gegenständen, mit Fahrzeugen oder Kuchenspenden. Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welchem Engagement sich alle einbringen. Dies ist nicht selbstverständlich. Nur so ist ein Fest in dieser Art und Weise möglich.

Das Team vom Kindergarten wünscht allen eine schöne Sommerzeit und freut sich schon auf viele weitere Aktionen mit den Kindern. Selbstverständlich steht die Tür des Kindergartens für Interessierte auch außerhalb des Sommerfestes offen.