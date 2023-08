Toller Start in die Sommerferien

Mit Beginn der Sommerferien haben die Mitarbeiterinnen vom Haus Nazareth Sigmaringen, Karen Maurer und Corinna Zeh, die in der Schulsozialarbeit, beziehungsweise in der Offenen Kinder– und Jugendarbeit Riedlingen tätig sind, zwei Abenteuertage für 11– bis 14–Jährige angeboten.

Die Abenteuertage fanden im Jugendhaus TRAP, direkt an der Donau gelegen, statt. Los ging es am ersten Tag mit einer vergnügten Kennenlernrunde. Danach durften die Teilnehmenden sich beim Schleim Herstellen kreativ austoben. Von Grün bis Rot war jede Farbe vertreten und mit viel Glitzer verziert wurde der Schleim noch schöner. Anschließend ging es weiter mit einer thematischen Einheit zur Zukunftsplanung. Die Teilnehmenden haben sich damit beschäftigt, wie sie das nächste Schuljahr gestalten und welche Ziele sie bis zum Ende ihrer Schulzeit erreichen wollen. Danach durfte die Gruppe das Kinder– und Jugendhaus erkunden und sich gegenseitig noch besser kennenlernen. Mit Billard, Tischtennis, Tischkicker und vielen Spielen hatten sie dort die Möglichkeit sich auszutoben. Nachdem gemeinsam das Abendessen gekocht und verspeist wurde, haben die Teilnehmenden den Abend mit Just Dance, einem Spaziergang zur Eisdiele sowie auf die Donauinsel und viel Spaß ausklingen lassen.

Der zweite Tag startete mit einer Reihe erlebnispädagogischer Spiele. Bei einem Gang durch das Labyrinth hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, gemeinsam den richtigen Weg zu finden, was nach ein paar Fehlversuchen gut geklappt hat. Eine Becherpyramide mit Hilfe eines Gummibandes und ein paar Schnüren aufzustellen war für die Gruppe allerdings keine große Herausforderung. Als nächstes gab es die Aufgabe, nicht nur die Stadt näher kennenzulernen, sondern auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. So konnten sie bei der Aktion versuchen, mit den Menschen, denen sie begegneten, Gegenstände zu tauschen. Gestartet wurde mit einer Tafel Schokolade. „Am Anfang war es ein bisschen peinlich die Leute anzusprechen, aber dann hat es auch Spaß gemacht“, berichtet ein Mädchen, das mit seiner Gruppe die Schokoladentafel gegen eine Tüte Plätzchen und ein paar Lollis eingetauscht hatte. Nach einer weiteren gemeinsam zubereiteten Stärkung ging der Blick auf die vergangenen zwei Tage zurück, sowie die Frage, welche Stärken die Teilnehmenden für sich entdeckt haben.