Toben im DIY „Ninja Warrior Park“

Am Samstag, 18. November, verließen die jüngeren SchwimmerInnen der Ortsgruppe Laupheim das heimische Schwimmbad, um sich in der Mehrzweckhalle sportlich zu betätigen. Insgesamt 24 Kinder und Jugendliche sowie 9 junge Erwachsene turnten durch einen selbstgebauten Parcours, der angelehnt an die „Ninja Warrior Parks“ war. Das Thema Wasser stand auch hier im Vordergrund: Was sonst Lava ist, war an diesem Tag Wasser und ausnahmsweise konnte keiner schwimmen. Mithilfe der Geräte wie zum Beispiel Tauseile in Form von Lianen, einem Rollbrett oder einer umgedrehten Langbank durften die TeilnehmerInnen also Wassergräben, Seen oder Flüsse überqueren. Zuerst wurden die verschiedenen Stationen erkundet und ausprobiert, später gab es dann einen Teamwettbewerb ‐ hierbei sollten die Kinder so schnell wie möglich den Parcours bewältigen. Die schnellste Gruppe bei den Kindern schaffte es in knapp unter 20 Minuten, die längste brauchte in etwa eine halbe Stunde. Am Tagesende durften alle mit neuen Eindrücken und verletzungsfrei nach Hause gehen.

