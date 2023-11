Tischtennis Treppchenplätze in Schwendi

Am Dienstag, 3. Oktober, richtete die Tischtennisabteilung der SF Schwendi die diesjährigen Jugendbezirksmeisterschaften des Bezirks Donau aus.

Selbstverständlich war auch der TSV Laubach wieder mit seinen Nachwuchsspielern vor Ort. Um neun Uhr starteten die Jungen und Mädchen der U11 und U13 Konkurrenzen. Für alle Spielerinnen und Spieler dieser Jahrgänge war dies das erste offizielle Turnier, an welchem sie teilnahmen. Leider konnte Keiner beziehungsweise Keine der Kleinen einen Podestplatz erreichen und somit auch keinen Pokal oder eine Medaille mit nach Hause nehmen. Für das erste Turnier können die Jungs und Mädels jedoch trotzdem zufrieden sein, etliche der Laubacher Kids zeigten gute Leistungen und schrammten nur haarscharf an einem Platz auf dem Podest vorbei. In einem Jahr bei den nächsten Bezirksmeisterschaften sieht das bestimmt anders aus, so das Trainerteam.

Mittags wurde es dann für David Keller ernst. Er trat in der U15 Konkurrenz der Jungen an und konnte souverän als Gruppenerster ins Achtel- und anschließend auch ins Viertelfinale einziehen. Dort war seine Reise jedoch mit einer 0:3 Niederlage zu Ende.

Später gingen noch Lea Riedmüller, sowie die beiden Jugend-Routiniers Matthias Keller und Simon Süka in den U19 Konkurrenzen an den Start. Lea schaffte es leider nicht über die Gruppenphase hinaus, da aber auch für sie dies das erste Turnier war geht diese Leistung in der stärksten Spielklasse in Ordnung. Die beiden ältesten TSV-ler wiederum überzeugten mit guten Leistungen. Matthias konnte in der A-Konkurrenz der Jungen 19 den dritten Platz erzielen. Da er leider schon im Halbfinale gegen den Topgesetzten und späteren Turniersieger Tom Butscher vom TSV Rot an der Rot ran musste, verpasste er den Finaleinzug. Ansonsten wäre bei Matthias auch gut eine Silbermedaille möglich gewesen. Simon dafür konnte sich in der B-Konkurrenz souverän mit nur einem verlorenen Satz im gesamten Turnier den ersten Platz sichern.

Im Doppel paarten sich die beiden mit den Jugendspielern aus Rot an der Rot. Somit standen sich die beiden Laubacher letztendlich im Finale gegenüber. Matthias konnte mit Tom Butscher den ersten, Simon mit Adrian Kling den zweiten Platz erreichen.

Die Bilanz des Tages kann sich also sehen lassen: mit 4 Pokalen und jeder Menge neuen Erfahrungen waren die diesjährigen Bezirksmeisterschaften definitiv ein Erfolg.