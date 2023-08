Tipps und Tricks für Kurven und Sprünge

Auf der neuen Pumptrack–Anlage in Schemmerhofen geht es schon seit Monaten rund. Seit Ende letzten Jahres wird sie eifrig von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen genutzt. Im Zuge des Ferienprogramms der Gemeinde Schemmerhofen hat die Skiabteilung des SV Schemmerhofen nun einen Pumptrackday für Kinder/Jugendliche veranstaltet. Viele Kinder und Jugendliche fanden bei optimalen Wetterbedingungen den Weg zum Pumptrack. Nach einem kurzen Aufwärmtraining ging es los: Sie lernten, wie ohne zu treten und nur durch Drücken und Ziehen des Bikes der Rundkurs durchfahren werden kann. Danach gab es Koordinationsübungen und auch die Sprünge kamen nicht zu kurz. Was bei den Kids so einfach wirkt, braucht jede Menge Übung.

Die Kids/Jugendliche waren sich einig: „Es hat unglaublich Spaß gemacht, wir kommen sicher wieder!“