80-jähriger Eissurfer verunglückt auf gefrorenem Federsee

Eissurfen, ohne Muskelkraft auf dem Surfbrett mit Segel über den gefrorenen Federsee zu fahren, wurde für einen 80-Jährigen am Montag gegen 14 Uhr zum schmerzhaften Verhängnis.

Der Surfer zog seine Runden auf dem Eis und kam in der Tiefenbacher Bucht zu Fall. Die Verletzungen die er sich dabei zuzog waren dann aber doch gravierender als zunächst angenommen, da der Mann nicht mehr auf die Beine kam. Passanten alarmierten über Notruf die Rettungskräfte.

Notarzt und Rettungsdienst fuhren zunächst bis zum Aussichtsturm. Als sichtbar wurde dass weitere Hilfe zur Rettung von der Eisfläche des Verunglückten notwendig war, wurde auch die Feuerwehr zur technischen Hilfe alarmiert. Die Tiefenbacher Ortswehr und die Stützpunktwehr Bad Buchau rückten an.

Unfälle auf dem Federsee verlangen immer etwas mehr an Gerät und Kräfte, da ja nie voraussehbar ist was angetroffen wird. Mit einem der Alu-Hochwasserboote gingen die Männer der Buchauer Wehr aufs Eis. Die Boote haben auch Räder und können auch geschoben werden.

Vom Notarzt zunächst versorgt konnte der Verletzte dann mit einer Schleiftrage ans Ufer in der Tiefenbacher Bucht gebracht und im Rettungswagen transportfähig gemacht werden, bevor der Patient in ein Krankenhaus gebracht wurde. Tiefenbachs Bürgermeister Helmut Müller und Kommandant Klaus Merz in seiner Eigenschaft als Chef vom Ordnungsamt legten Wert auf den Hinweis dass das betreten der Eisfläche auf dem See aus Sicherheitsgründen eigentlich grundsätzlich nicht erlaubt sei.