Das Technische Hilfswerk (THW) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen Notfällen. An den Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmendes THW im Ahrtal 2021 waren 129 Helferinnen und Helfern von 10 Ortsverbänden im Regionalbereich Biberach mit etwa 12.000 Einsatzstunden war der an den beteiligt.

Sie zeigten dabei eine beeindruckende Einsatzbereitschaft. Die Helfer arbeiteten Tag und Nacht, um Menschen aus Gefahrensituationen zu retten, Notunterkünfte zu errichten, Trinkwasserversorgung sicherzustellen und Straßen wieder passierbar zu machen. Angesichts der Bedeutung ihrer geleisteten Arbeit wurden ihnen am Freitag (27. Oktober) in ihrer neu bezogenen Dienststelle in Biberach die von der Bundesregierung erstellte Einsatzmedaille „Fluthilfe“ 2021 übergeben.

Anwesend waren die Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt, Martin Gerster, Anja Reinalter und Josef Rief, die Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger, Michael Joukov und August Schuler, der erste ehrenamtliche OB Stellvertreter der Stadt Biberach, Hans Beck, sowie Vertreter der Blaulichtfamilie.

In ihrer Begrüßung betonte Carmen Egle, Leiterin der Regionalstelle Biberach, dass Einsatz, Entschlossenheit und Selbstlosigkeit der Helferinnen und Helfer ein hervorragender Indikator seien, dass es neben den gefühlten Werteverfall in unserer Gesellschaft auch noch zentrale Werte gebe.

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, seit 2021 Präsident der THW-Bundesvereinigung und Ideengeber zur Edition der Medaille, betonte die Bedeutung dieser Feierstunde, bei der unsere ganze Gesellschaft und die Bundesrepublik Deutschland Dankeschön sagen. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so viele Menschen haben, die beim größten Einsatz des THW seit Bestehen bereit waren zu helfen und mit anzupacken.“, so Gerster.

Gemeinsam verliehen die Regionalstellenleiterin Carmen Egle, Michael Hambsch, Landessprecher des THW und der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster anschließend die Fluthilfe-Medaillen.

Diese Veranstaltung verdeutlichte eindrücklich, wie die Ehrenamtlichen im THW, die mit Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und Solidarität vor Ort waren, einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der Katastrophe im Ahrtal leisteten.