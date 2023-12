Die in Gründung befindliche Riedlinger Genussmanufakturgenossenschaft hat am 30. November erfolgreich ihr Event „Thirsty Thursday-Winteredition“ veranstaltet. In perfekter vorweihnachtlicher Atmosphäre konnten die vielen Besucher wärmende Getränke wie Punsch und Glühwein genießen. Die Manufaktur Slow-Maulis aus Ravensburg präsentierte original schwäbische Maultaschen mal anders: klassisch, mediterran und orientalisch. Und wer es gerne süß wollte, konnte dies mit von den Genussbotschaftern selbst gemachten Waffeln tun. Das Event zog viele Interessierte an, auch um sich in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre die zukünftige Genussmanufaktur erklären zu lassen. Einige nahmen die Gelegenheit wahr und zeichneten gleich die Absichtserklärungen. Die Riedlinger Stadtkapelle sorgte mit ihren Weisen für die richtige Stimmung und trug damit zu einer gelungenen Veranstaltung bei. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Genussbotschafter, die Unterstützung der Bäckerei Bochtler und der Ulrich Fotostudios wäre diese Veranstaltung nicht zustande gekommen.

