TG–Trio startet erfolgreich am Jannersee

Die 29. Auflage des Triathlons am österreichischen Jannersee hatte ein stark besetztes Feld zu bieten. Neben zahlreichen Top–Athleten aus dem Skinfit Profiteam, welche sonst im Weltcup vertreten sind, startete auch Radprofi Pascal Ackermann vom Bora Hans Grohe Team im Staffelwettbewerb. Dennoch nicht zu verstecken brauchten sich die drei Athleten der TG Biberach Claus Novak, Peer Gschwandtner und Jochen Schuhmacher.

Die Strecke wurde über 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen ausgetragen, eine verkürzte Version der Sprintdistanz, welche sehr schnelle Zeiten versprach. Peer Geschwandtner startete in der ersten Startwelle und wechselte nach gutem Schwimmen auf das Rad. Hier spielte er seine Radstärke aus und musste dann lediglich beim Laufen ein paar wenige Plätze einbüßen. Er kam als gesamt 64. ins Ziel, in der besonders großen Altersklasse der AK 50 plus bedeutete dies Rang 17 für den 65–jährigen Triathleten.

Claus und Jochen, beide AK M40—49, kamen fast zeitgleich im vorderen Teil des Feldes aus dem Wasser. Dank eines guten ersten Wechsels konnte sich Jochen vor seinen Vereinskollegen auf die flache und sehr schnelle Radstrecke begeben, welche er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 40 km/h in 23:44 Minuten absolvierte. Claus lieferte ebenfalls einen hervorragenden Bike Split ab und kam nur eine gute Minute hinter Jochen in die Wechselzone.

Der folgende kurze Lauf war am Ende ein „all out“ Rennen für jeden Athleten. Jochen konnte sich hier mit einer Zielzeit von 48:22 Minuten bis auf Gesamtrang 16 vorarbeiten, was schließlich den zweiten AK Platz bedeutete. Claus Novak beendete nach ebenfalls sehr gutem Laufen den Wettkampf als Gesamt 28. (AK 4.) nach 51:11 Minuten.