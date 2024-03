TG schwimmt und rennt

Beim diesjährigen Swim and Run der Triathlonabteilung der TG Biberach war die Zahl der angemeldeten Athleten so hoch wie lange nicht. Fast 60 Sportler im Alter zwischen knapp 6 und knapp 70 Jahren trafen sich am vergangenen Samstag frühmorgens im Foyer des Hallenbades, um nach kurzer Begrüßung und Einweisung die erste Disziplin des Wettkampfes zu absolvieren. Je nach Alter mussten 50, 100, 200 oder 400 m geschwommen werden. Die schnellste Schwimmzeit des Tages legte Jana Durawa mit 05:08 Minuten (400 m) vor.

Nach dem Ortswechsel ins Stadion liefen sich die Athleten auf der immer noch feuchten Tartanbahn ein, vor lauter Nebel mit stark eingeschränkter Sicht. Dann starteten die Jüngsten mit einer Stadionrunde, je nach Alter ging es bei den Schülern auch über zwei oder gar vier Runden. Die Junioren und Erwachsenen mussten 5 km zurücklegen. Dank der Gundersen Methode, bei der die Abfolge der Laufstarts die zeitlichen Abstände des Schwimmens widerspiegelt, bot sich den Zuschauern und Betreuern ein spannendes Rennen. Bei den Damen kam Julia Arnegger mit einem Vorsprung von über 2 Minuten auf Melanie Maier und Simone Aumann ins Ziel. Sebastian Kuhn lieferte mit 16:20 Minuten die Laufzeit des Tages und sicherte sich so vor Dominik Mayer und Martin Dangelmayr den Tagessieg. Pünktlich zur Siegerehrung kam die Sonne zum Vorschein und strahlte mit allen Teilnehmern, Begleitern, Helfern und Organisatoren um die Wette.