TG Biberach wird Vizemeister im Württembergischen Pokal

Bei der Württembergischen Pokalmannschaftsmeisterschaft war für vergangenes Wochenende in Rangendingen die vermeintlich zentrale Finalrunde angesetzt. Im Halbfinale am Samstag traf die TG Biberach auf den Gastgeber. Verbandsligarückkehrer SC Rangendingen konnte mit breiter Brust antreten, hatte er doch im Pokalviertelfinale überraschend Zweitligaabsteiger Stuttgarter SF eliminiert.

Die TG war also gewarnt, fand sich aber trotzdem in einem Wechselbad der Gefühle wieder. Andreas Schulze gewann an Brett 3 zwar einen Bauern, verlor in der Folge aber eine Qualität und konnte trotz zähen Widerstands den Nachteil nicht mehr kompensieren. Spitzenspieler Niklas Wunder opferte hingegen eine Figur und zwei Bauern, um starken Angriff zu erlangen. Nach starkem Spiel hatte er am Ende einen Mehrbauern auf dem Brett, sein Gegner konnte aber gerade noch das Remis halten. Nach ausgeglichenem Spielverlauf steuerte Fabian Wunder an Brett 4 anschließend ein friedliches Remis bei. Damit stand Rainer Birkenmaier am zweiten Brett unter Gewinnzwang. Er hatte sich zwar schnell leichten Vorteil erspielt, der aber nie zur Entscheidung reichte. Im Läuferendspiel langte er nach fünf Stunden schließlich tief in die Trickkiste, ließ einen Bauern laufen und sicherte mit seinem Sieg doch noch das 2:2 und Dank der Brettwertung den Finaleinzug.

Der Finalgegner am Sonntag war Zweiligist Heilbronner SV. Nach guter Eröffnung verlor ein erschöpfter Birkenmaier an Brett 2 nach einer Unachtsamkeit einen Bauern, übersah ein paar vorteilhafte Fortsetzungen und verlor zügig. Anschließend streckte auch Achim Engelhart die Waffen. Er war am dritten Brett stets unter Druck und seinem Gegenüber gelang es schließlich per Turmopfer die Partie zu entscheiden. Am Spitzenbrett spielte Niklas Wunder unterdessen wieder stark auf. Sein Gegner hielt die Partie jedoch im Gleichgewicht, sodass es zu einem gerechten Remis kam. Mit einem überzeugenden Sieg an Brett 4 verkürzte Fabian Wunder noch zum 1,5:2,5 Endstand.

Als Vizepokalmeister ist die TG wieder für den Deutschlandpokal qualifiziert und die Biber sind mit ihrer Turnierleistung insgesamt sehr zufrieden. Unmut gab es nur über die Modalitäten der vermeintlich zentralen Finalrunde. Während die TG ihr Heimrecht gegen Rangendingen aufgab und im Schwarzwald übernachtete, galten diese Regelungen offenbar nicht für die zweite Halbfinalpaarung.