TG Biberach IV startet erfolgreich in C-Klasse

Die Nachwuchsmannschaft der TG Biberach firmiert in dieser Saison als TG IV und startet heuer in der C-Klasse Nord. Zum Auftakt empfingen die jungen Biber den SC Obersulmetingen IV zum Heimspiel. An Brett 5 gab dabei Christoph Falkenberg sein Debüt im Turnierschach und eröffnete couragiert. Im Mittelspiel kam er allerdings gegen seinen routinierten Gegner ins Hintertreffen und musste schließlich aufgeben. Nach lange ausgeglichenem Spielverlauf gelang es Spitzenspielerin Belanna Haarmann hingegen, nach einem Abtausch einen Turm gegen eine Leichtfigur zu gewinnen. Diesen Vorteil gab sie nicht mehr aus der Hand und gewann ihr Endspiel souverän.

Im Anschluss sorgte Joshua Emde an Brett 3 für die Biberacher Führung. Er hatte im Mittelspiel wichtige Bauern gewonnen und verwandelte sie gegen erbitterten Widerstand solide zum Erfolg. Nach ausgeglichenem Spielverlauf übersah Timo Spliethoff jedoch eine Fesselung, die ihn die Dame und die Partie am sechsten Brett kostete. Erneut stand es ausgeglichen.

Für die Vorentscheidung sorgte schließlich mit Ruben Köhl der jüngste Spieler an den Brettern. Köhl hatte zwischenzeitlich eine Leichtfigur verloren, kämpfte sich aber zurück und setzte selbst seine Bauern in Marsch. Nach einer kleinen Achterbahnfahrt konterte Köhl den Versuch eines Gegenangriffs sehenswert und trug in der Folge schnell den Sieg an Brett 4 davon. Der Schlusspunkt oblag somit Roshan Hama Karim, bei dem es am zweiten Brett zu beidseitigen Königsangriffen kam. Hama Karim verfügte über die bessere Taktik, durchbrach die gegnerische Verteidigung entscheidend und zwang seinen Gegenüber zur Aufgabe. Dadurch stand ein schöner 4:2 Erfolg und ein guter Start in die neue Saison fest.