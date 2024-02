TG Biberach III verliert beim SV Jedesheim III deutlich

Die TG Biberach III wollte am Sonntag ihren Lauf in der Kreisklasse ausbauen, möglichst den nächsten Sieg einfahren und reiste daher in starker Besetzung zum SV Jedesheim III. Bei dem Gegner handelte es sich allerdings um einen der Aufstiegskandidaten der Liga, der selbst in Bestbesetzung antrat. So entwickelte sich ein lange Zeit ausgeglichenes Ringen, das am Ende aber einen überraschend deutlichen Sieger fand.

An Brett 3 hatte sich Andreas Wegener zwischenzeitlich Vorteile verschafft. Sein Gegner wehrte sich aber erbittert und hielt doch noch Remis. In einer lange ausgeglichenen Partie am fünften Brett geriet Jürgen Dollinger hingegen ins Hintertreffen und verlor, nachdem es seinem Gegenüber geschickt gelungen war, die Stellung zu sprengen. Unterdessen hatte Luca Sörgel versucht, Schwächen in der gegnerischen Stellung zu provozieren. Als ihm das nicht gelang, einigte er sich an Brett 4 auf Remis. Derweil spielte Claus Ziegler am zweiten Brett auf Sieg, nachdem er den gegnerischen König entblößt hatte und großen Druck ausübte. Als sich jedoch die Figuren abtauschten, blieb dem Biber nur ein weiteres Remis übrig. Spitzenspieler Erik Hobson ließ parallel dazu seinen angriffslustigen Gegenüber erst ins Leere laufen und sicherte sich einen Vorteil. Dann unterlief ihm allerdings ein Blackout und bald darauf war die Partie verloren. Damit stand es etwas unglücklich 1,5:3,5 und die TG III stand schwer unter Druck.

Aus einer soliden Eröffnung heraus sah Jonathan Engert seiner Gegnerin hingegen zu, wie sie immer mehr in Zeitnot geriet. Als sie sich an Brett 7 eine Ungenauigkeit erlaubte, schlug der Biber zu, gewann eine Leichtfigur und verkürzte nach einem zwischenzeitlichen Wechselbad schlußendlich für die TG III. Eine Aufholjagd blieb anschließend jedoch aus. In einer zunächst ausgeglichenen Partie verlor Xaver Dworschak am achten Brett eine Leichtfigur und am Ende die Partie. Ähnlich erging es Benedikt Pfeifer, der zwar nur einen Bauern verlor, aber auch diesen Nachteil nicht mehr ausgleichen konnte. Der Verlust von Brett 6 besiegelte eine verdiente Niederlage, die mit 5,5:2,5 aber doch zu hoch ausfiel.