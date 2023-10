TG Biberach III kämpft sich zu 4:4 gegen VfL Leipheim II

Zum Auftakt in der Kreisliga musste die TG Biberach III (Schachabteilung) auf etliche Stammspieler verzichten, konnte aber auf zuverlässige Ergänzungsspieler zurückgreifen. Der Gegner VfL Leipheim II reiste ebenfalls ohne ein paar Spitzenspieler an, sodass der Ausgang nach der Papierform eher offen war. Die Biber legten zunächst allerdings einen klassischen Fehlstart hin. Kurz nach der Eröffnung unterlief Jonathan Engert ein fataler Stellungsfehler, der ihn unumkehrbar in Nachteil brachte und schließlich Brett 5 kostete. Ähnlich erging es Scott Hobson, der nach einer Unachtsamkeit im Endspiel am siebten Brett einige Bauern und damit dann seine Partie verlor.

Routinier Herbert Körner ließ sich von dem Zwischenstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf hielt er auch im Endspiel das Gleichgewicht und einigte sich auf ein verdientes Remis an Brett 8. Youngster Dennis Kiefel hatte hingegen im Mittelspiel einen Turm gegen eine Leichtfigur verloren und sah sich zudem einem tödlichen Freibauern gegenüber. Mit der Niederlage am sechsten Brett drohte den Bibern beim Stand von 0,5:3,5 ein Debakel.

Spitzenspieler Erik Hobson fand sich derweil in einer ziemlich verriegelten Stellung wieder und trennte sich angesichts mangelnder Gewinnmöglichkeiten von seinem Gegenüber friedlich. Es blieb somit Benedikt Pfeifer überlassen, zur Aufholjagd zu blasen. Sein Gegner hatte ungestüm angegriffen und Pfeifer nutzte das an Brett 4 für einen eiskalten Konter auf einen entblößten König. Ein schönes Mattnetz brachte den ersten Biberacher Sieg des Tages. Dem wollte am dritten Brett Luca Sörgel nicht nachstehen, der sich inzwischen verbundene Freibauern erarbeitet hatte. Damit übte er so lange Druck aus, bis die gegnerische Verteidigung zusammenbrach und ein weiterer Sieg zu Buche stand.

Beim Stand von 3:4 blickten nur alle gespannt auf Andreas Wegener. Der hatte zwar im Mittelspiel an Brett 2 einen Turm gegen eine Leichtfigur gewonnen und auch einen feindlichen Freibauern gestoppt. Er fand sich aber dennoch in einem höchst remisverdächtigen Endspiel mit Turm gegen Läufer wieder. Nach über 100 Zügen gelang Wegener mit viel Übersicht und Einsatz (sowie etwas Mithilfe des Gegners) tatsächlich das Kunststück, doch noch Matt zu setzen. Dadurch krönte er die Biberacher Aufholjagd und sicherte der TG III einen schwer umkämpften Punkt.