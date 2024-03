TG Biberach III erkämpft 4:4 gegen Weiße Dame Ulm III

Zum vorletzten Spieltag der Kreisliga empfing die TG Biberach III am Sonntag Weiße Dame Ulm III. Für beide Mannschaften geht es nicht mehr um viel und beide Mannschaften konnten nicht ihre Bestbesetzung aufbieten. Ulm brachte gar nur sieben Spieler zusammen und so gewann Erik Hobson das Spitzenbrett kampflos. Gegen einen unsauber und zu schnell spielenden Gegner sammelte Jonathan Engert an Brett 6 zudem zügig Material ein und erhöhte mit einem Blitzsieg nach nur 30 Minuten auf 2:0. Am siebten Brett stand Xaver Dworschak hingegen stark unter Druck, als sein Gegenüber einen starken Bauernvorposten bilden konnte. Von diesem aus schnürte er den Biber immer weiter ein und erzwang so die Aufgabe.

An den restlichen Brettern wogte es über Stunden hin und her, bis es plötzlich doch schnell ging. Wolfgang Wohlgemuth verschätzte sich mit einem Figurenopfern, da seine Bauern nie ins Rollen kamen. Daher ging Brett 8 verloren. Nach dem Mittelspiel war zudem Jürgen Dollinger am vierten Brett unter Beschuß geraten und jetzt wurde sein König schließlich überrannt. Mit all seiner Routine hatte Claus Ziegler dafür an Brett 2 seine Stellung Zug um Zug ausgebaut. Seine druckvolle Stellung münzte er anschließend erst in Materialvorteil um und holte dann den Sieg zum 3:3 Zwischenstand.

In einem völlig ausgeglichenen Spielverlauf am dritten Brett versuchten derweil beide Spieler einen entscheidenden Durchbruch zu erreichen. In einem Endspiel ohne Gewinnchancen einigte sich Andreas Wegener schlußendlich aber doch friedlich auf Punkteteilung. Somit hing alles an Benedikt Pfeifer, der an Brett 5 arg passiv stand und erstmal einen Bauern verlor. Dank eiserner Verteidigung konnte der Biber den Nachteil allerdings neutralisieren und erzwang schließlich ein weiteres Remis. Damit war ein hart umkämpftes 4:4 besiegelt, mit dem über den gesamten Spielverlauf hinweg beide Mannschaften gut leben konnten. Die TG III sicherte damit ihren Platz im oberen Mittelfeld der Liga ab, direkt hinter den Ulmern.