TG Biberach II wird vom VfL Leipheim überrollt

Die neu formierte zweite Mannschaft der Schachabteilung TG Biberach fuhr am Sonntag in guter Besetzung zum VfL Leipheim und wollte eigentlich mit gutem Schach stark in die Landesliga starten. Die Erwartungen waren (zumindest im Umfeld der Mannschaft) durchaus hoch. Das Unheil nahm allerdings schon vor Spielbeginn seinen Lauf, da Vadim Reimche kurzfristig ausfiel und Brett 3 damit kampflos verloren ging.

Eine Weile später verlor Denys Romanov im Endspiel eine Figur und gab das sechste Brett verloren. Richard Winter war derweil schlecht aus der Eröffnung gekommen, hatte im Spielverlauf zwei Bauern verloren und gab nun auch Brett 8 ab. Ähnlich erging es Markus Mock, der eine Figur und damit das vierte Brett verlor, sodass es schon 0:4 stand.

Hoffnung machte unterdessen Tobias Merk, der an Brett 2 eigentlich besser stand und auf Gewinn spielte. Allerdings führte auch hier ein Fehler unerwartet zum Partieverlust. Spitzenspieler Holger Namyslo reihte sich anschließend in die Unglücksserie ein, verlor bei einem Abtausch eine Figur und streckte die Waffen. Nun gelang es Felix Funk mit einem sicheren Remis an Brett 5 immerhin, das totale Desaster abzuwenden. Zudem kämpfte Luzia Sander am siebten Brett erbittert um den Ehrenpunkt. Nach fünfeinhalb Stunden musste sie jedoch einer friedlichen Punkteteilung zustimmen, sodass mit 1:7 eine völlig unerwartete Klatsche besiegelt war. Der weitere Saisonverlauf kann eigentlich nur besser werden.