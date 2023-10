TG Biberach II schlägt SV Friedrichshafen sicher

Zur zweiten Runde der Landesligasaison empfing die TG Biberach II den SV Friedrichshafen am Sonntag zum Heimspiel. Da die Häfler einen kurzfristigen Ausfall zu verzeichnen hatte, gewann Frank Zessin Brett 7 kampflos und die TG II ging direkt in Front. Vadim Reimche konsolidierte anschließend zügig leichte Stellungsnachteile und einigte sich auf ein frühes Remis am dritten Brett.

In der dritten Spielstunde entschieden die Biber mit einem Tripleschlag den Mannschaftskampf. Nachdem ihr Gegner völlig den Faden verloren hatte, sammelte Luzia Sander Figur um Figur ein und gewann Brett 8 zügig. Mit feiner Partieanlage hatte Felix Funk unterdessen das vierte Brett dominiert, die Dame gewonnen und brachte nun seinen Vorteil sicher nach Hause. Spitzenspieler Holger Namyslo hatte sich derweil in einer sehr unorthodoxen Eröffnung wiedergefunden, die schließlich zu einem heftigen taktischen Gemetzel führte. Da hatte der Biber aber viel mehr Übersicht und die bessere Position, sodass er ebenfalls sicher gewann. Angesichts des Mannschaftserfolgs gab Herbert Haberbosch Brett 6 remis, nachdem er zwar optische Vorteile erlangt hatte, es aber keinen zwingenden Gewinnweg gab.

Beim Stand von 5:1 gelang es Friedrichshafen doch noch, das Resultat etwas zu verkürzen. Am zweiten Brett spielte Tobias Merk zwar stark, verrechnete sich allerdings bei einem Opfer und stand nach einem übersehenen Zwischenzug plötzlich auf Verlust. Von Anfang an Probleme hatte Denys Romanov gehabt, der zwar lange viel probierte, aber in Zeitnot doch auch die Segel streichen mußte. Die Niederlage an Brett 5 führte zum 5:3 Endstand. Insgesamt durfte sich die TG Biberach über einen sicheren und verdienten, wenn auch nicht großartigen Sieg freuen. Nach der unerwarteten Klatsche zum Auftakt in Leipheim war das jedoch trotzdem ein großer Schritt vorwärts.