TG Biberach II ringt Abstiegskandidat SF Vöhringen nieder

In der Landesliga ging es für die TG Biberach II in der Vorschlußrunde am Sonntag zum Abstiegskandidaten SF Vöhringen. Die Biber wollten ihre starke Serie weiter ausbauen, aber Vöhringen wollte nicht absteigen und so entspann sich ein intensiver, hoch spannender Mannschaftskampf. Der Auftakt verlief dabei zunächst recht friedlich. Vadim Reimche und Felix Funk einigten sich recht zügig mit ihren Gegnern an den Brettern 3 und 4 auf Remis. Stets auf der Hut mußte Tobias Merk sein, der in seiner Stellung aber nie etwas anbrennen ließ, einmal vielleicht Vorteil verpasste. So ergab sich am Ende auch am dritten Brett eine gerechte Punkteteilung.

Danach ging es ans Eingemachte. Herbert Haberbosch hatte an Brett 7 frohen Mutes angegriffen, starken Druck aufgebaut, am Ende jedoch zu viele Figuren für die gegnerische Dame geben müssen. In der Folge erging es ihm wie dem Hasen im Wettrennen mit dem Igel. Die zahlenmäßige Überlegenheit der gegnerischen Figuren war zu groß, die Partie nicht mehr zu halten. Für den Ausgleich sorgte anschließend Holger Namyslo, der eine kreative Eröffnungswahl seines Gegners sicher im Griff hatte und das Spitzenbrett klar gewann. Bei den verbleibenden drei Partien zeichneten sich eher zwei Biberacher Siege ab, sodass die Aussichten gut waren. In der Tat verwandelte Frank Zessin seinen Bauernvorteil an Brett 8 in einen vollen Punkt. Dafür kippte das Spiel von Eugen Röttinger plötzlich, seine gute Stellung war perdu und sein offener König wurde gar zur leichten Beute des Gegners am fünften Brett. Parallel dazu bewies Denys Romanov in einer lange Zeit unklaren Stellung viel Übersicht und holte damit Brett 6 und doch noch den entscheidenden Punkt zu einem knappen 4,5:3,5 Gesamtsieg.

Mit dem erneuten Erfolg hat die TG II den total verpatzten Saisonbeginn ausgebügelt und ist in Runde 8 in die obere Tabellenhälfte vorgestoßen. Damit können die Biber als Ausrichter auch unbeschwert in die zentrale Endrunde gehen, die am 21. April im Haus der Vereine und der Gemeindehalle in Reute mit allen zehn Landesligamannschaften stattfinden wird. Die TG II schielt dabei noch auf Platz 4, während nach unten eigentlich nichts mehr passieren kann.