TG Biberach II kommt bei SF Mengen 1,5:6,5 unter die Räder

Nachdem das Spiel der vierten Landesligarunde bei den SF Mengen vorigen Sonntag dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen war, konnte die TG Biberach diesen Sonntag nun antreten - musste aber auf etliche Stammspieler verzichten. Die Ergänzungsspieler machten ihre Sache dabei gut. Einem schnellen Remis von Herbert Haberbosch an Brett 5 ließen sowohl Luca Sörgel als auch Jonathan Engert zwei Sicherheitsremis folgen. Beide hatten sich am siebten bzw. achten Brett zwischenzeitlich gar eine aussichtsreiche Stellung erspielt gehabt. Zu diesem Zeitpunkt sahen zwei weitere Bretter für Biberach sehr gut aus und es keimte gar Hoffnung auf, dem Absteiger aus der Verbandsliga und Ligafavoriten Mengen ein Bein stellen zu können. Dann nahm jedoch das Unheil seinen Lauf.

Felix Funk hatte tief in die Trickkiste gegriffen, seinen Gegner überrascht und sich eine verdiente Gewinnstellung erspielt. Als er im Abschluss nicht konsequent genug war, kam sein ebenfalls trickreicher Gegner zurück und gewann Brett 3 gar noch. Unter starkem Druck wurde auf Biberacher Seite Eugen Röttinger kreativ und verteidigte sich am vierten Brett sehenswert. Auch hier blieben Biberach der Lohn für die Mühen jedoch versagt und das Brett ging gleichfalls knapp verloren. Derweil befreite sich Vadim Reimche per Damenopfer aus einer gegnerischen Umklammerung und hatte nominell genug Figuren für die Damen bekommen. Am Ende wurde ihm aber ein starker gegnerischer Freibauer zum Verhängnis und die Niederlage am zweiten Brett bedeutete auch bereits den Gesamtverlust.

Beim Zwischenstand von 1,5:4,5 sollte es noch dicker kommen. Spitzenspieler Holger Namyslo spielte erst stark vorwärts, stand klar auf Gewinn und übersah dann eine taktische Falle. Dadurch ging am Ende auch dieses Brett verloren. Zudem erwies sich der erbitterte Widerstand von Richard Winter an Brett 6 am Ende als nutzlos und so resultierte eine überdeutliche 1,5:6,5 Mannschaftsniederlage. Die Niederlage geht insgesamt noch in Ordnung, deren Höhe aber nicht. Die Biber hoffen nun auf mehr Glück im anstehenden Abstiegskampf gegen Post Ulm.