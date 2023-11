TG Biberach I verteidigt hauchzart Bezirksblitzmeisterschaft

Bei der Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft ist die TG Biberach seit Jahren Seriensieger und öfters auch mit einem Doppelerfolg in den Siegerlisten vertreten. Dieses Jahr gingen die Biber wieder mit drei Mannschaften an den Start und galten in einem starken Feld mit 17 Mannschaften natürlich als (Mit-) Favorit. Das Turnier wurde alles andere als ein Selbstläufer-am Ende bekam die TG I jedoch entscheidend Rückendeckung durch die TG II.

Die TG I ging mit Bernhard Sinz, André Fischer, Holger Namyso und Andreas Schulze sowie Wolfgang Mack als Edeljoker an den Start. Nach einem knappen Auftaktsieg gegen die TG II setzte es allerdings gleich in Runde 2 eine 1,5:2,5 Niederlage gegen den starken TSV Langenau. Später strauchelten die Biber auch beim 2:2 gegen Weiße Dame Ulm. Derweil startete Post Ulm mit 10:0 Punkten und führte auch zur Turniermitte. In Runde 9 verlor Post allerdings gegen die TG II, während die TG I ihre Aufholjagd startete und in der zweiten Turnierhälfte nur noch ein Unentschieden gegen Post Ulm abgab. Das führte am Ende zu 28:4 Punkten, die aber nicht zum Turniersieg gereicht hätten, wäre da nicht die TG II gewesen.

Die TG II war mit Stanislav Sokratov, Thomas Oberst, Rainer Birkenmaier und Achim Engelhart unterwegs und hatte ebenfalls eine harte erste Turnierhälfte, in der sie neben der Auftaktniederlage auch noch gegen die SF Mengen Federn lassen mußte. Nach dem Erfolg gegen Post Ulm lief es aber rund und so wahrte die Truppe bis zum Schluß die Chance, sich als Vierter für die Württembergische Meisterschaft zu qualifizieren. Vor einer hochspannenden Schlußrunde war die Ausgangslage klar: Zur Qualifikation bedurfte es eines Erfolgs gegen Spitzenreiter Langenau, gleichzeitig könnte dies der TG I noch zum Turniersieg verhelfen.

In einem epischen Duell hielt Langenau zwar ein 2:2, das für die TG II mit 25:7 Punkten „nur“ den fünften Gesamtrang bedeutete. Gleichzeitig war der Punktverlust für Langenau doch zu viel, da die TG I bei jeweils 28:4 Punkten die deutlich besseren Brettpunkte aufwies. So machte die TG II die TG Biberach I doch noch zum überglücklichen Pokalsieger und rettete die Serie. Dritter wurde Mengen (27:5) vor Post Ulm (25:7). Die TG III trat derweil mit Felix Funk, Andreas Wegener, Benedikt Pfeifer und Nachwuchsspieler Adrian Grimm an, schlug sich tapfer und holte immerhin gegen die SF Mengen II einen Sieg.