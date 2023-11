TG Biberach dreimal im Halbfinale des Dähnepokals

Die Pokaleinzelmeisterschaft im Schach ist auch als das Ringen um den „Dähnepokal“ bekannt. Im Sommer hatte die TG Biberach bereits auf Bezirksebene dominiert, als sich Holger Namyslo gegen Niklas Wunder zum Dähnepokalsieger krönte. Rainer Birkenmaier hatte als Dritter das rein Biberacher Podest komplettiert. Nun schicken sich die drei Biber an, den Dähnepokal auch auf württembergischer Ebene aufzurollen. Am Freitag zog Wunder als dritter Biberacher ins Halbfinale ein.

Für die meisten Teilnehmer stand das Achtelfinale des württembergischen Dähnepokals Anfang November an. Birkenmaier feierte einen sicheren Sieg, nachdem es ihm im Mittelspiel gelungen war, die Initiative zu übernehmen, die Stellung zu öffnen und seinen Gegner zu überspielen. Da sein Viertelfinalgegner zudem zurückzog, zog der Biber geschwind und problemlos ins Halbfinale ein. Ein leichten Achtelfinalsieg feierte zudem Namyslo, bei dem es im Viertelfinale dann allerdings hoch herging. Nach einer Unachtsamkeit im Mittelspiel verlor er einen Bauern und stand auf Verlust. Der Routinier kämpfte jedoch weiter und als auch sein Gegner mehrere Fehler einstreute, gelang Namyslo ein ungeahntes Comeback. Schlußendlich zog er per Matt ins Halbfinale.

Wunder hatte unterdessen vor einer Woche eine Nachholpartie zu seinem Achtelfinale, in der er zuerst seinen König verteidigen mußte. Anschließend jagte er selbst einen übermütig offensiven König, gewann einen Bauern und löste ein schwieriges Läuferendspiel elegant mit einem Figurenopfer auf. Am Ende war seine Bauernwalze nicht zu stoppen. Am vergangenen Freitag ergab sich im Viertelfinale ein ähnliches Bild. Nach abgewehrtem Königsangriff konnte Wunder per Gegenangriff den Übermut seines Gegenübers bestrafen. Dieses Mal sicherte sich der Biber aber gleich eine Mehrfigur, die zu einem unkomplizierten Erfolg führte.

Das letzte Viertelfinale steht noch aus. Die drei Vertreter der TG Biberach sind aber zumindest auf dem Papier inzwischen auch die klaren Favoriten für den württembergischen Pokal. Die Frage dürfte damit am ehesten lauten, in welcher Reihenfolge sie dieses Mal einlaufen werden?