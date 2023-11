TG Biberach 3 auf dem ersten Tabellenplatz

Nachdem bereits die erste Mannschaft der TG Biberach Anfang November in der Landesoberliga Süd Recurve antrat, starteten auch die zweite und dritte Mannschaft der TG Biberach vergangenen Sonntag in die Liga-Hallensaison. Für die TG Biberach 2 waren Petra Bitterwolf, Thomas Jäger, Finja Gerster und Isabella Steinbichler am Start. Die TG Biberach 3 wurde an diesem Tag durch Hans Süßmuth, Anton Butz, Claudia Stark und Radmila Schilling repräsentiert.

Beide Teams nehmen dieses Jahr an der Landesliga B Oberschwaben teil. So kam es, dass beide Mannschaften gleich im ersten Match am ersten Wettkampftag gegeneinander antraten. Hier ging die TG Biberach 3 mit 6 zu 2 Satzpunkten siegreich aus dem Match und sammelte die ersten zwei Matchpunkte. Die TG Biberach 2 ging damit leer aus.

Im nächsten Match war das Bild ähnlich. Die TG Biberach 3 gewann das Match gegen die SGi Isny 2 klar in jedem der drei erforderlichen Sätze und sammelte zwei weitere Matchpunkte. Die TG Biberach 2 unterlag in diesem Match dem SV Hitzkofen 2.

Dafür erkämpfte sich die zweite Mannschaft aber im dritten Match gegen die MTG Wangen die beiden Matchpunkte. Dabei blieb es bis zum Schluss spannend und erst im fünften Satz konnte die TGler das Match für sich entscheiden. Aber auch die TG Biberach 3 war im dritten Match gegen den SV Hitzkofen 2 erfolgreich und verbuchte zwei weitere Matchpunkte auf ihrem Konto.

Im vierten Match gegen die MTG Wangen entschied die TG Biberach 3 das Spiel ebenfalls für sich. Genauso souverän gewann die TG Biberach 2 dieses Match gegen die MTG Wangen 2, was beiden Mannschaften jeweils zwei weitere Matchpunkte einbrachte.

Die TG Biberach 3 entschied auch das fünfte und letzte Match gegen die MTG Wangen 2 für sich, so dass die Mannschaft an diesem ersten Wettkampftag in der Landesliga B siegreich aus jedem Match hervorging und auf dem ersten Tabellenplatz steht. Die TG Biberach 2 kämpfte in einem spannenden Finale gegen die SGi Isny 2 bis zum letzten Satz und beendete dieses Match mit einem Unentschieden. Das brachte der Mannschaft noch einen Matchpunkt ein. Mit fünf gewonnenen und fünf verspielten Matchpunkten schloss die TG Biberach 2 den ersten Wettkampftag mit dem vierten Tabellenplatz ab.