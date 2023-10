Tennisabteilung Schwendi u10 spielt um Titel

1994 standen die Kids aus Schwendi zum ersten Mal im Landesfinale und holten auch gleich den Titel. Viele weitere Titel sollten folgen. Während damals noch Kleinfeld gespielt wurde, spielt man inzwischen auf Großfeld. Das Erlebnis ist immer noch wie früher. Tolle Spiele, Anspannung über zwei Tage, gemeinsam Essen, feiern und um den Sieg kämpfen.

Die sechs besten Midcourt-Teams aus den Bezirken des WTB gaben wieder alles, um den Landessieger zu ermitteln: TC Lauffen, TC Weinstadt-Endersbach, TC Herrenberg, TV Reutlingen, SPG Ammerbuch/TC Wurmlingen und TA Spfr. Schwendi. Zum Turniersieg sollte es nicht reichen, Stolz konnte man absolut sein. „Immerhin sind wir durch diese Platzierung das viertbeste Team in Baden-Württemberg“, so Kleinfeldpapst Josef Lerch. Zudem brachte man den haushohen Favoriten TV Reutlingen ganz schön ins Schwitzen. 9:5 war man nach den Staffeln vorn und die Spannung war kaum zu übertreffen. Am Ende sollte es nicht ganz reichen. Wir wurden Vierter, Reutlingen erwartungsgemäß Erster. Herzlichen Glückwunsch an alle Teams und vor allem an unsere Kinder und Trainer. Nächstes Jahr greifen wir wieder an.